Gönül Dağı Reytinglerini Yükseltti Ama Bunu Beklemiyordu

Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamı olan kendi gününde seyirci kitlesi ile buluşmayı sürdürüyor. 22. yeni bölümü ile ekranlara gelen Gönül Dağı'nın başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan yer alırken oyuncu kadrosunun tamamı da dizi hayranları tarafından beğenilerek izleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük başarılara imza atan ve son haftalarda da izlenme oranlarını yükseltip güzel reyting oranları alan dizi, bu gelişmeler ile morallerini yükseltmişti. Buna rağmen Gönül Dağı dizisinin setinde bir talihsizlik yaşandığı öğrenildi ve bu yaşananlar engellenemedi.

Geçtiğimiz aylarda Gönül Dağı dizisi hakkında bazı iddialar ortaya atılmış ve bu durum oyuncular tarafından doğrulanmıştı. Kadroda bulunan Gülsim Ali İlhan ve diğer oyuncularında bulunduğu 40 kişilik bir grubun korona virüse yakalandığı anlaşılmıştı. Oyuncu kadrosu ve ekipte bulunan vakaların dinlenip bu süreci atlatması ile birlikte Gönül Dağı seti yoğun çalışma temposu ile programlarını sürdürdü. Ancak edinilen son bilgilere göre dizi setinde tekrardan aynı durum yaşandığı öğrenildi.

Eser Eyüboğlu tarafından hayat verilen Selami karakteri ve set ekibinde bulunan bazı çalışanların korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gönül Dağı isimli başarılı dizinin hayranları bu durumu sosyal medyada mesajlarına yansıttı ve gelişim hakkında ne kadar üzgün olduklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra tüm ekibe geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu ve şifalar dilendi.

Bununla birlikte TRT 1 ekranlarına geldiği ilk günden beri büyük başarılara imza atan ve reyting oranları yüksek olan dizinin hayranlarının bir etiket açtığı öğrenildi. Twitter'da başlatılan etiket kampanyası ile geçmiş olsun Gönül Dağı ekibi yazılarak çok sayıda paylaşım gerçekleşti. Gündemin ilk sıralarında yer alan etikete 10.000'in üzerinde mesaj yağdı. İkinci kez korona virüs sebebiyle yıkım yaşayan ekibe destek mesajları verildi.