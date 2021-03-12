Gönül Dağı Fadime kimdir? Dişçi Musa ve Fadime neden küstü?

TRT 1 ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer var! İlk bölümden itibaren Gönül Dağı Fadime kim olacak sorusu cevap buldu! Gönül Dağı Fadime kimdir? Gönül Dağı Fadime kaç yaşında nereli?

Gönül Dağı Fadime kimdir?

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni transfer Cemre Melis Çınar oldu! Cemre Melis Çınar, Gönül Dağı dizisinde Dişçi Musa'nın kızını canlandıracak!

Cemre Melis Çınar kimdir?

Cemre Melis Çınar, 1991 doğumlu. Ankara'da dünyaya gelen Cemre Melis, Marmara Üniversitesi televizyonculuk mezunu. Elif dizisiyle ilk kez ekranda gördüğümüz Cemre Melis, Yaralı Kuşlar ve Kefaret dizisiyle ününe ün kattı! En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Cemre Melis Çınar, Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterine hayat verecek!

Dişçi Musa ile arasında neler oldu?

Dişçi Musa, kızını hiç bir zaman affetmemiş ve ne zaman affedeceği merak ediliyordu! Bu haftadan itibaren Dişçi Musa ve kızının hikayesi ekrana gelecek.