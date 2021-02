Gönül Dağı Dizisinde Şok Gerçek! İzleyiciler İnanamadı

TRT1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan “Gönül Dağı” isimli proje her hafta hayranlarından tam not alıyor. Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken hikayesi her hafta merakla takip edilmeye devam ediyor. Yükselişini her yeni bölümde korumaya devam eden sevilen dizi Gönül Dağı, geçen hafta da en iyi oranlara ulaşan dizi haline gelmişti. Sefer Zahide’ye evlenme teklifi ediyor ancak Fikret ise bir ders vermek istemesi sonucunda arkadaşlarını toplayıp karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Beğeni ile takip edilen dizi Gönül Dağı'nın 17, yeni bölümünün 2. fragmanında farklı bir detay daha izleyicilerin dikkatini çekti. İşte detaylar…

Dizinin hayranları bir süredir sosyal medya üzerinden yeni bir çift hakkında yorumlar yapıyordu. Dizide rol alan Serdar ve Elif karakterlerinin bir aşk yaşaması merakla beklenirken izleyiciler bu isteğini dile getirmişti. 16 bölümünü geride bırakan Gönül Dağı, 17. yeni bölümünde ise izleyicilerin ısrarla beklediği bu yeni aşka doğru güçlü bir adım atıyor. Öyle ki, senaristler dizinin takipçilerinin sesini duydu. Fragmanda yayınlanan sadece 1 saniyelik görüntü hayranlarının beğenisine sunuldu. Serdar ve Elif’in fragmanda görülen birbirlerine olan bakışı yeni bir aşk başlayacağının müjdesi olarak yorumlandı. 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Serdar, Dilek’ten vazgeçip onu sevdiği Taner’e bırakmıştı. İzleyicilerin yaptığı varsayıma göre Serdar, gerçek aşkı Elif’te bulmak üzere. Bir süredir ikilinin aşkını görmek istediğini dile getiren dizinin hayranları, Elif ve Serdar’ın birbirlerine çok yakıştığını ifade ediyor. Fragmanda yayınlanan görüntüler ile birlikte dizinin yeni bölümü hakkında heyecan oldukça arttı. Gönül Dağı’nda Elif karakterine hayat veren Zümre Meğreli, ilk kez bir dizide rol alıyor. İzleyicilerden performansı ile takdir edilen oyuncu, beğeni ile izlenmekte. Serdar karakteri ise Utku Ateş tarafından canlandırılıyor ve Ateş de tıpkı partneri gibi beğenilen isimler arasında yer aldı.