Gönül Dağı Dizisinde Seyircileri Şaşırtan Karar

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden “Gönül Dağı” dizisinde seyircilerin heyecanını arttıran bir gelişme yaşandığı haberi öğrenildi. Yayınlandığı ilk bölümü itibarı ile çok izlenen diziler arasına giren Gönül Dağı, televizyon dizileri sektöründe bu sezonun en başarılı dizileri arasında yer alıyor. Son dönemde meydana gelen gelişmelerde dizi hakkında izleyici merakı artarken Elif, Yaşar ve Serdar üçgeninde neler olacağı ise tartışma konusu oldu. Gönül Dağı isimli televizyon dizisinin hayranları Elif ve Serdar ikilisini destekliyor ve onlar arasında bir aşk yaşanmasına istiyordum. Yayınlanan son bölümlerde ise Gönül Dağı dizisinin senaristinin seyirci kitlesinin sesini duyması ve onların arzu ettiği yönde olaylar yaşanması izleyicinin diziye olan ilgisini arttırdı.

Ufuk Ateş ve Zümre Meğreli tarafından hayat verilen Elif ve Serdar karakterleri, aralarında bir çekim hissediyor. Ancak bu aşkın önünde bir engel var ve o engelin ismi de Yaşar. Ancak Elif, Yaşar ile evlenmek istemediğini söyleyip yüzük atmıştı ve bu konuda çok kararlı olduğunu belli etmişti. Elif karakterinin aldığı nişan atma kararında ise tek sebep Serdar değil Yaşar’ı sevmemesi olmuştu. Dizinin 20. yeni bölümünde Elif ile Yaşar sahnesi ve ikilinin arasında yaşananlar izleyici kitlesinin bölümü dikkatle takip etmesini sağlamış ve büyük dikkat çekmişti.

Elif, onu sevmediğini ve içinde olan her şeyi anlatarak bir bir dökmüş ve dürüst davranmıştı. Yaşar ise bunu kabul etmezken “Beni kimse terk edemez.” cümlesine söylemişti. Elif'in devam etmek istemediğini söylemesi üzerine bunu kabullenemeyen Yaşar, onu kolundan tutup götürmek istemişti ve burada çok büyük bir hata yapmıştı. “Ben bitti demeden bitmez.” sözlerini sarf eden Yaşar karakteri, Elif'i hastane önünde çekişti miş ve bu sırada Serdar'dan bir ders de almıştı.

Olay yerinde yani hastane önünde Yaşar tarafından çekiştiren Elif'in kurtarıcısı ise tabii ki Serdar oldu. Seyirci kitlesi, yaşanan bu olayın ikiliyi daha da birbirlerine yaklaştırdığını söyledi. Elif'i kurtaran Serdar'a Yaşar'ın tepkisi ise “Sizinle görüşeceğiz.” demek oldu. Son sahnelerde daha da yakınlaşan Elif ve Serdar ikilisinin bundan sonra ne yapacakları dizi hayranları tarafından merak ediliyor. İzleyici, ikilinin arasında olan sahnelerin daha çok artmasını ve bir aşk başlamasını arzu etmekte. Dizi hakkında “Serdar ve Elif'in birlikte olduğunu görmek istiyoruz.” şeklinde yorumlar yazan hayranlar, seslerini senariste ulaştırmak için büyük çaba göstermekte.