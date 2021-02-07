Gönül Dağı Dizisi Zirveyi Bırakmıyor

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları adeta bir vazgeçilmez haline gelen dizi Gönül Dağı, zirveye korumakta devam ediyor. Sen Çal Kapımı ve Kuzey Yıldızı gibi diğer başarılı dizilerin de bulunduğu cumartesi gününde en iyi reytingleri alıp seyirciler tarafından sevilen bir yapım haline gelen Gönül Dağı, bu haftayı tüm kulvarlarda 1 numarada olarak bitirdi. Günün en çok izlenen programı olarak kayıtlara geçen başarılı proje, yeni bölümünden tanıtım videosunu da yayınladı.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi, önceki bölümünü 6 Şubat Cumartesi akşamında milyonlar ile buluşturarak izleyicilerin keyifli zamanlar geçirmelerini sağladı. Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluştuğu ilk bölümden itibaren çok sevilen ve her yeni bölümünde izleyici sayısını arttıran bir yapım oldu. Haftalardır 1 numaradaki yerini koruyan Gönül Dağı, 6 Şubat Cumartesi akşamı dün yayına verilen 15. yeni bölümü ile reyting rekorları kırdığını açıkladı. Senaryo gereği dizinin her bölümünde dürüst, samimi ve sıcak kanlı olan Türk insanını anlatan ve aynı zamanda ülkemizde büyüleyici görüntüleri televizyon ekranlarına taşıyan Gönül Dağı, farklı öyküsü ile büyük bir başarı kazandı. 6 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan dizinin bölümünde Total ve AB'de biraz düşüş yaşansa da 9’lu reyting oranlarının yakalandığı belirtildi. ABC1’de ise dizi 10’lu rakamlarda yerini korumaya devam etmektedir.

Açıklanan bu reyting sonuçları ile Cumartesi gününün en çok izlenen programı ilan edilen Gönül Dağı, adeta rekor kırdı. Anlattığı konu ile milyonların kalbini kazanan dizi Bozkır’da bir Anadolu masalını, karşılarına çıkan tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç gencin yaşamını ve küçük dünyalarında büyük hayalleri olan Anadolu çocuklarının hikayelerini anlatmaya her bölümünde devam ediyor.

İlgi ile izlenen ve çok sevilen dizinin Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış olan öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıdığı öğrenildi. Yapımcılığı Serhat Eşsiz tarafından çekilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı’nın oturduğu biliniyor. Sevilen dizi Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan paylaşarak başarılı oyunculuk performansları ile seyircilerden takdir topluyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümü 13 Şubat cumartesi akşamı kitlesi ile buluşmak için gün sayıyor.