Gönül Dağı Dizisi Son Gelişmeler! Bölümde Yaşananlar

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarının en beğenilerek izlenilen dizilerinden biri. İlk yayınlandığı tarihten beri izleyici kitlesini her yeni bölümde daha da arttıran ve kendine olan bağlılığı koruyan dizi, senaryosu ile de ilgi çekmekte. Gönül Dağı’nın oyuncu kadrosuna önceki bölümlerde yeni bir oyuncu katıldığı haberi öğrenilmişti. Ruhi Sarı gibi başarılı bir ismin diziye katılması dikkatleri dizi üzerine çekmiş ve böylesine başarılı bir isim ile birlikte projeyi devam ettirme kararı alınması beğeni ile karşılanmıştı. Ancak beklenilen olaylar tersi durumda gerçekleşti. Öyle ki senaryo gereği Ruhi Sarı seyircilerden oynadığı sahneler ile tepki topluyor. Ve neredeyse başarılı oyuncunun canlandırdığı karakter en sevilmeyenler arasında ilk sıralara yükseldi. Elbette bu durumun asıl sebebi ise oyuncunun karaktere kattığı gerçeklik duygusu. Oyuncu, o kadar iyi canlandırma yapıyor ki bazı dizi oyuncuları kendisinin diziden bile çıkması konusunda ısrarcı. Ancak asıl durum tam olarak o şekilde değil çünkü Fikret kısa süre içinde diziden çıkabilecek bir karakter gibi gözükmemekte. Seyirciler Ferdi Sancar’ın hayat verdiği Sefer karakteri için üzülse de Fikret’i de dinlemek zaman zaman faydalı olacaktır. Hatta dizideki Fikret karakteri ikinci bir şansı bile hak ediyor olabilir. Bu yüzden öncelik olarak kendisine kulak vermeli söyleyeceği cümleleri dinlemeliyiz. Ünlü sanatçı Ruhi Sarı da kadroya dahil olması ile birlikte özellikle bu noktaya temasta bulundu. İşte oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında detaylı bilgiler ve sevilen dizi Gönül Dağı ile ilgili son gelişmeler…

Ruhi Sarı kendisine Gönül Dağı dizisinden teklif geldiği zaman bu durumdan mutluluk duyduğunu ve böylesine kaliteli bir işte çalışmanın kendisini çok mutlu edeceğinden bahsetti. Çalışmaya başladığı ilk günde bile tüm ekibin bir arada olup kendisine hiç yabancılık çektirmediği hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca Gönül Dağı ekibine bu karşılamalarından dolayı teşekkür de etti.

Dizinin sevilme nedenlerinden bazılarının da Gönül Dağı dizisinde sıcak ve Anadolu’yu yansıtan bir hikaye anlatılmasının olabileceğini düşünen Ruhi Sarı, izlenme oranlarının her geçen hafta daha da arttığı açıklamalarında bulundu.