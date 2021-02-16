Gönül Dağı Dizisi Hayranlarını Bir Kez Daha Mest Etti! İşte Takdir Toplayan O Olay

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizilerin biri olan Gönül Dağı son bölümde hayranlarından oldukça alkış toplamayı başardı. Hayranlarını bir kez daha kendine bağlayan dizinin son bölümünde işte o olanlar;

Gönül Dağı dizisi cumartesi günleri hayranlarını ekranlarının başına topluyor. 16.bölümünde ise yine hayranlarından bir kez daha alkış toplamayı başardı. Reytingleri hızla artan dizi her an adını TRT1’in efsanevi diziler listesine yazdırabilir.

Dizi reytinglerini her geçen bölümle arttırırken dizinin müzikleri de ayrı konuşuluyor. Dizinin müzikleri ise sanatçı Engin Arslan tarafından yapılmakta. Dizi ise son bölümde tekrar seyirciler bir şölen verdi!

16.BÖLÜM SÜRPRİZİ

Gönül Dağı dizisi 13.bölümdem sonra bu bölümde de enfes müziklerle yer aldı. Hayranları ise gerek sosyal medyada gerekse ekranlar da defalarca türkü sahnesini izledi durdu.

Sefer karakteri (Ferdi Sancar hayat vermekte), uzun zamandır Zahide’ye (Ecem Özkaya) aşıktır. Gedelli sakinlerinin de desteğini alarak Zahide’yi istemeye gider. Fakat gittiğinde ise büyük bir kırgınlık yaşar. Zahide’nin eski eşi olan Fikret o gün aniden gelir ve Zahide’den ikinci bir şans ister. Bu hayal kırıklığından sonra ise Sefer oldukça üzgündür ve mahvolur.

MÜCADELE BAŞLADI

Sefer ise hislerinin karşılığı olduğunu gördüğünde Zahide için mücadele etmeye başlar. Zahide’ye ve çocuklarına eşlik eden Sefer daha sonra Zahide’yi bir kahveye götürür.

Burada çaldığı bağlama ise hem Zahide’yi hem de ekran başındaki herkesi etkilemeye yeter de atar bile.

“Karadır Kaşların Ferman Yazdırır” türküsü ile hem Zahide hem de ekrandakilerken oldukça takdir toplandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Gönül Dağı’nın 16.bmlümündeki bu bağlama türküsü sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin o bölümü defalarca paylaşıldı.

20 ŞUBAT CUMARTESİ 20.00’DE TRT 1’DE

Dizi ise bir önceki bölümüyle reytinglerini oldukça arttırmıştı. Dizinin yeni bölümü ise 20 Şubat günü saat 20:00’da yine TRT 1 ekranların yayımlanacak.

Dizinin yapımcılığını ise Köprü Film/Ferhat Eşsiz yapmakta. Yönetmen koltuğundaki isim ise Yahya Samancı.