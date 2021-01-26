Gönül Dağı Asuman diziden ayrılıyor mu? Hazal Çağlar Gönül Dağı dizisine veda mı ediyor?

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu ve senaryosunu Ali Asaf Elmas ile Mustafa Becit 'in kaleme aldığı TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her cumartesi saat 20:00'de ekranlara geliyor. Yayınlanan 13.bölüm ise izleyicinin kafalarını karıştırararak Asuman karakterinin diziye veda mı edeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki Asuman Gönül Dağı dizisine veda mı edecek?

Gönül Dağı 23 Ocak Cumartesi 13. bölümü ile ekranlara geldi. Yayınlanan bölümde Asuman ve bir türlü kavuşamadığı aşkı Ramazan sonunda bir araya geldi. Asuman babasından gizli Ramazan'ın yanına gitti. Ramazan tarafından hazırlanan kahvaltı ile keyifli anlar yaşanırken Asuman'ın babası Celal Bey geldi. Gördüğü manzara karşısında sinirden öfkeye dönen Asuman'ın babası Celal Bey kızını Ankara'ya annesinin yanına göndermeye karar verdi. Celal Bey'in bu planının ortaya çıkması ile beraber Asuman'ın annesinin yanına giderek diziden çıkması gündeme geldi. Peki Asuman Ankara'ya annesinin yanına gidecek mi?

Asuman karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda yapımdan herhangi bir açıklama gelmedi. 30 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümü ile ortaya çıkacak. Diziseverler Asuman ve Ramazan aşkını ilgiyle izleyip kavuşmasını bekliyor. Zaten Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar başarılı performansı ile büyük ilgi uyandırıyor. Bu nedenle dizinin kadrosundan çıkması beklenmiyor.Güzel oyuncu Hazal Çağlar'ın hayatı ise merak ediliyor. İşte oyuncuya dair bilgiler..

Hazal Çağlar kimdir?

9 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi almaktadır. Sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır. GS taraftarlığı ile bilinen Hazal Cağlar bir dönem GS TV'de sunuculuk yapmıştır. İlk kez Aile Hükümeti adlı filmde yer almıştır. Şu an Gönül Dağı'nda Asuman karakterine can vermektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 17:04