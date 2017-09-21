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Gonca Akkuş'tan canlı yayında şoke eden Ebru Şallı açıklamaları

Ebru Şallı'nın aşk yaşadığı evli sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'tan magazin dünyasına bomba gibi düşen Ebru Şallı açıklamaları ..

21 Eylül 2017 Perşembe 13:45
Gonca Akkuş'tan canlı yayında şoke eden Ebru Şallı açıklamaları

İşte Gonca Akkuş'un açıklamalarından satır başları:

- Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor.

- Benim için 'akli dengesi bozuk' demişler, istedikleri devlet hastanesine gidip istedikleri raporu alabilirim...

- Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Ban çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.

- 5 Eylül'de boşanma davamız var. Kıskançlık yüzünden beni darp etmişti. Bu zina olayı ortaya çıkınca dava açtım.

- Haberlerde elinde alışveriş poşetleriyle, yanında benim şoförümle gördüğümde çok üzüldüm. 
Yıllarca kurduğum hayatın tepesine geldi oturdu. Onların aynı evde yaşadığını düşünmek bile beni darmadağın ediyor.

- Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti.

Ebru için üzüldüm, eşime de 'Eğer bunu sen yaptıysan yazıklar olsun, iki tane çocuğun var.' dedim.

- Ebru Şallı ile tanıştıktan sonra bana üçüncü çocuk için ısrar etmeye başladı. Yaptık ve oldu. Sonra bu olay patladı ve ben çocuğu aldırdım.

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