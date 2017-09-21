Gonca Akkuş'tan canlı yayında şoke eden Ebru Şallı açıklamaları

İşte Gonca Akkuş'un açıklamalarından satır başları:

- Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor.

- Benim için 'akli dengesi bozuk' demişler, istedikleri devlet hastanesine gidip istedikleri raporu alabilirim...

- Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Ban çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.

- 5 Eylül'de boşanma davamız var. Kıskançlık yüzünden beni darp etmişti. Bu zina olayı ortaya çıkınca dava açtım.

- Haberlerde elinde alışveriş poşetleriyle, yanında benim şoförümle gördüğümde çok üzüldüm.

Yıllarca kurduğum hayatın tepesine geldi oturdu. Onların aynı evde yaşadığını düşünmek bile beni darmadağın ediyor.

- Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti.

Ebru için üzüldüm, eşime de 'Eğer bunu sen yaptıysan yazıklar olsun, iki tane çocuğun var.' dedim.

- Ebru Şallı ile tanıştıktan sonra bana üçüncü çocuk için ısrar etmeye başladı. Yaptık ve oldu. Sonra bu olay patladı ve ben çocuğu aldırdım.