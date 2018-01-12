Galatasaray'a geldiği günden beri gerek attığı goller gerekse saha içi performasıyla taraftarların sevgilsi haline gelen Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki açıklaması geldi.Bafetimbi Gomis Aleyna Tilki'nin kendisiyle özdeşleşen 'Sen olsan bari' şarkısını çok sevdiğini fakat söylemekten korktuğunu açıkladı.

Süper Lig’in ilk yarısında attığı 14 golle Galatasaray’ı zirve yarışında tutan, gol krallığının en büyük adaylarından olan Gomis , takımının Antalya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis “Aleyna Tilki’nin bu şarkısını aslında biraz da korkarak, çekinerek kullanıyorum. Çünkü bu onun şarkısı ve şarkı artık benimle özdeşleşmeye başladı. O yüzden Aleyna’dan biraz çekiniyorum. Ancak bu şarkının bu kadar genç ve başarılı biri tarafından söylenmesi çok hoşuma gidiyor. " diye konuştu.