Gökhan Töre Esra Bilgiç çiftinden evliliğe ilk adım

2 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan Gökhan Töre ve Esra Bilgiç çifti önümüzdeki haftasonu dünya evine girecek.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Töre haftasonu evleneceği kız arkadaşı Esra Bilgiç'i ailesinden istedi.Aile arasında gerçekleşen törenlen nişanlanan çift yüzükleri parmaklarına taktı.Geleneklerimize göre gelişen nişan töreninde Gökhan Töre , Esra Bilgiç'in yaptığı tuzlu kahveyi de içmekten kaçamadı.Yüzükler takıldıktan sonra aile üyeleriyle çekilen resimlerde Töre'nin heyacanı yüzünden okunuyordu.

GÖKHAN TÖRE ESRA BİLGİÇ ÇİFTİNİN SÖZ FOTOĞRAFI