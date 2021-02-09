Gökhan Özen'den flaş hamle! CİMER'e rüşvet şikayeti !

Gökhan Özen eski eşi Selen Sevigen’in babası eski bakan Mehmet Sevigen’i rüşvet iddiasıyla CİMER’E şikayet ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bir dönem çıkardığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Gökhan Özen son zamanlarda eşi ile velayet sıkıntısı yüzünden anlaşmazlıklarla gündeme geliyordu. 2010 yılında evlenen Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti 2016 yılında boşanmıştı. Çiftin 2012'de Ada Deren, 2015'te ise Derin Su isimli kız çocukları olmuştur. Çocukları yüzünden anlaşmazlık yaşamaya devam eden eski çiftten Selen Sevigen, Gökhan Özen için uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

CİMER'e şikayet!

Şarkıcı Gökhan Özeneski eşi Selen Sevigen’in babası eski bakan Mehmet Sevigen’i rüşvet iddiasıyla CİMER’E şikayet etti. CHP'li eski bakan ihakkında tarihi eser bulunan bir binayı otele çevirmek için rüşvet verdiğini iddia etti. Tarihi bir binaya rüşvetsiz bir şekilde yapı imar ruhsatı alamayacağını belirten şarkıcı Cimer'e yazdığı şikayeti sosyal medya hesabından da paylaştı.Ayrıca neden bunca zaman sonra şikayette bulunduğuna dair açıklamada da bulundu ve olayın 5-6 ay öncesinde yaşandığını ifade ederek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ekledi.

Gökhan Özen kimdir?

Gökhan Özen, 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ahmet Gökhan Özen'dir. Aslen Trabzonlu'dur. Çocuk yaşlarda Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'na katılmıştır. Yıllarca çeşitli korolarda yer alarak birçok başarıya imza atmıştır. Daha sonra sanatçılığa başlayan Gökhan Özen toplamda 7 albüm 3 single çıkartmıştır. Her bir şarkısı ise çok dinlenenler listesine girmeyi başarmıştır. Aynı zamanda oyunculukta yapmıştır. Yer aldığı diziler; Sevda Çiçeği, Yıldız Masalı, Yalan Dünya ,Selana.

Albümleri: Özelsin, Duman Gözlüm, Civciv, Aslında, Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Kalbim Seninle, Resimler & Hayaller, Bize Aşk Lazım, Daha Erken, Başka, Milyoner, Maske, Firardayım.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 02:24