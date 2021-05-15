Gökhan Alkan Hayranlarına Güzel Haber! Kalp Yarası Dizisi Geliyor

Mayıs ayının son günlerine yaklaşılması ile birlikte televizyon dizileri de teker teker final yapıyor ve ya sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine veda ediyor. Final yapan dizilerin yanı sıra yeni yaz dizileri de hazırlıklarını sürdürüyor ve seyirci kitlesi ile buluşmak için sabırsızlanıyor. Çekimlerin başladığı öğrenilen ve dikkat çeken yapımlar arasında bulunan televizyon dizilerinden birinin ismi de Kalp Yarası olarak açıklandı. Yasak Elma dizisinde yer alan ve son dönemde ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile yaşamış olduğu ilişki ile magazin gündeminin üst sıralarında yer tutan Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin başladığı haberi bu sayede öğrenildi. Fox TV'nin başarılı dizisi Yasak Elma'dan ayrılan ünlü oyuncu Gökhan Alkan, yeni dizisi olan Kalp Yarası ile seyirci kitlesi karşısına çıkacak.

Dizinin Süreç Film imzalı olduğu öğrenilirken projenin son derece iddialı bir yapım olarak ekranlara geleceği haberine ulaşıldı. Dizide rol alacak olan oyuncuların yanı sıra yapımcının Tomris Giritlioğlu olması da dizi ile ilgili merakın artmasını sağladı. Kalp Yarası isimli dizide Gökhan Alkan ile birlikte oynayacak olan oyuncunun da Merve Çağıran oldu öğrenildi. Sevilen iki ismin daha önce de 2017 senesinde televizyon ekranlarına gelen Kalp Atışı isimli dizide rol aldığı biliniyordu. Gökhan Alkan ile Merve Çağıran'ın yanı sıra dizide Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Toprak Can Adıgüzel, Rıza Akın, Zehra Yılmaz, Nail Kırmızıgül, Kemal Burak Alper ve Yonca Şahinbaş da yer alacak.

Kalp Yarası isminde ekranlara gelecek olan dizinin çekimlerinin başladığı öğrenildi ve yönetmenliğin Hülya Bilban tarafından gerçekleştirileceği bilgisi anlaşıldı. Dizinin senaryosu ise Mahir Erol ve Sema Erol tarafından yazacakken dizinin çekimlerinin Haziran ayında başlayacağı hakkında bilgilere ulaşıldı. Fakat Antakya'da çekimleri yapılacağı öğrenilen diziden gelen paylaşım çekimlerin başlamış olduğunu gözler önüne serdi.