George Clooney'nin pandemi rutini: Bulaşık, çamaşır, paspas!

Pandemi döneminde başlayan eve kapanmalar nedeniyle dünya genelinde birçok iş sahasında alışkanlıklar değişti. Evden yapılmaya başlanan çalışmalar ve toplantılar ile online olarak girilen dersler bu dönemde "yeni normal" haline geldi. Pandemi döneminde görülen birçok değişiklik nedeniyle bundan sonra iş alışkalıklarının yanı sıra günlük hayatta da birçok yeni alışkanlığın edinileceği ifade edildi. Günlerini artık daha çok evde geçiren insanların hayatında, eskiden tek tük yapılan ev işleri artık rutine binmeye başladı. Anlaşılan o ki bu ev işlerinden Hollywood yıldızları da muaf değil.

Yeni filmi The Midnight Sky filmiyle ilgili "W" dergisine röportaj veren ünlü oyuncu George Clooney, önemli değerlendirmelerde bulundu. Filmde Kuzey Kutbu'nda tek başına yaşayan bir bilim insanını canlandıran Clooney, gerçekleşen bir felaketten habersiz olarak Dünya'nın yörüngesindeki uyduda araştırmalar yapan astronotları uyarmaya çalışıyor. Dünyada yaşanan felaketten haberleri olmayan astronotları uyarmaya çalışan karakterin, yalnızlıktan dolayı nasıl alışkanlıklar edindiği de gösteriliyor. Film hakkında röportaj veren ünlü oyuncu, filmdeki durumla şu an gerçek hayatta yaşanan durumun benzerlikler gösterdiğini kaydetti.

Clooney, meydana gelen küresel bir felaketle ilgili olan filmin, koronavirüs felaketinin olduğu dönemde vizyona girmesinden dolayı gerçekle daha yakından ilişkili hale geldiğini kaydetti. Pandemi döneminde birçok insan gibi kendisinin de zaman zaman eve kapandığını ve yalnızlığı tattığını kaydeden ünlü oyuncu, evde edindiği bazı yeni alışkanlıklardan bahsetti. Günde iki ya da üç kez bulaşık yıkadığını ve her gün çamaşır yıkadığını kaydeden Clooney, arada bir çocukları da yıkadığını dile getirdi.

Saç kesimi, yer paspaslama ve mutfak da bende!

Pandemi nedeniyle kuaförlerin kapanmasından dolayı oğlunun sağlarını evde kestiğini kaydeden Clooney, başına bela almamak için kızının saçlarını kesmediğiin söyledi. Evde yerleri paspaslama görevinin de kendisine ait olduğunu aktaran Clooney, mutfakta da kendi sözünün geçtiğini belirtti. Alexander ile Ella adında iki çocuğu olan Clooney, 2014'ten beri insan hakları avukatı olan Amal Clooney ile evli.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:28