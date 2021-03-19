Genç oyuncudan rujlu kadın yorumu: Öpemem!

İkinci sezonunun çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide Emin karakterini canlandıran 20 yaşındaki oyuncu Korcan Kol, oyunculuğa başlama serüvenin anlattı. Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kırmızı rujun ilgisini çekmediğini ve rujlu bir kadını asla öpemeyeceğini dile getirdi.

Genç oyuncudan rujlu kadın yorumu: Öpemem!

2019'da yayınlanmaya başlanan ve ekrana geldiği ilk günden bu yana reyting rekorları kıran "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisi oyuncusu Korcan Kol, magazinin gündeminde yankı uyandıran açıklamalar yaptı. Show Tv'de ekranlara gelen dizinin 2. sezon çekimleri sürerken, dizide Emin karaterine hayat veren Korcan Kol, Moodboard dergisine röportaj verdi. Oyunculuk kariyerinden ve özel hayatından bahseden Korcan Kol, eskiden birçok otelde aşçı olarak çalıştığını belirtti. 

"Oyunculuk kursu parası için kağıt sattım, garsonluk yaptım"

13 yaşından beri oyunculuğunu geliştirmek için çabaladığını kaydeden Kol, oteldeki işinden kazandığı bütün paraları oyunculuk kurslarına yatırdığını söyledi. Zaman zaman kurslara para yettiremediğini anlatan 2001 doğmlu genç oyuncu, kurs parasını çıkarmak için sokakta kağıt topladığını belirtti.

Zaman zaman gece kulüplerinde de garsonluk yaptığını kaydeden Korcan Kol, uzun zamandır kafasını yoğunlaştırdığı alanın oyunculuk olduğunu dile getirdi. Birçok işte çalışarak kendi emekleriyle kazandığı parayla birlikte oyunculuk kariyerine giden yolu kendisinin açtığını anlatan genç oyuncu, bundan gurur duyduğunu söyledi.

"Rujla öpüşüyormuş gibi hissetmek istemem"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin sevilen oyuncusu Korcan Kol, özel hayatına dair de açıklamalar yaptı. Hoşlandığı kadıın tipiyle ilgili konuşan Kol, kırmızı rujun ilgisini çekmediğini söyledi. Hoşlandığı kadının kişiliği gibi yüzünün de doğal olmasını isteyeceğini belirten genç oyuncu, makyaj yapmayan kadınların kendisine çekici geldiğini aktardı. Rujlu kadınların ilgisini çekmediğini kaydeden genç oyuncu "Rujlu bir kadını öpmem" dedi. Genç oyuncu, rujlu kadını öpmesi durumunda sanki kadınla değil de rujla öpüşüyormuş gibi hissedeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:07
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Finans Merkezi'ndeki kuruluşlara vergi...
İstanbul Finans Merkezi'ndeki kuruluşlara vergi...
  1. EKONOMİ