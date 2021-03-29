Genç Oyuncu Lenf Kanserine Yakalandı

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin Başarılı ve gelecek vadeden isimlerinden Arif Güloğlu’nun sağlık durumuna ilişkin bazı bilgiler edinildi. Genç oyuncu lenf kanserine yakalandığı açıklandı. hastalığı 2 hafta önce öğrenen Arif Güloğlu Ankara bir hastanede hastalığına yönelik tedavi görmeye başladı. BKM Mutfak tarafından yapılan açıklamada genç oyuncu, Arif Güloğlu'nun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtildi.

Son 2 haftadır sevilen genç oyuncunun skeçleri de yer almaması dikkat çekerken, Arif Güloğlu nun tedavi için Ankara'da Eda'ya başladığı öğrenildi. Diğer yandan BKM Mutfak ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulduğu doğrudur.

Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.

Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.

Açıklaması yapıldı. genç oyuncunun hızlı iyileşmesi ve eski sağlığına kavuşabilmesi için sevenleri dua ediyor.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da doğmuştur. 1.73 boyunda, 69 kilo ağırlığında olan Arif Güloğlu başak burcudur. Başkentte çeşitli tiyatrolarda çok sayıda rol üstlendi ve oyunculuk hayatına İstanbul’da devam etmeye karar veren Güloğlu henüz 19 yaşındayken İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da devam etti. Diğer yandan ise küçüklük hayali olan oyunculuk için çalışmalarına devam etti ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve burada çeşitli skeçlerde orada yer aldı. Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, sevenleri tarafından büyük bir sempati kazandı. Özellikle de skeçler de ki Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin hemen hemen neredeyse hepsinde rol alan Arif Güloğlu, en dikkat çeken isimlerin arasında yer almakta kalmıyor aynı zamanda gelecek vaad ediyor