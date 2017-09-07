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Gelin adayından Zuhal Topal'a zehir zemberek sözler !

İzdivaç programlarında bir skandal daha. Star Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu programda gelin adayı herşeyi tek tek açıkladı.İşte skanda açıklamalar

07 Eylül 2017 Perşembe 15:24
Gelin adayından Zuhal Topal'a zehir zemberek sözler !

Zuhal Topal'ın programında damat adayı Ali'ye talip olan Azeri gelin adayı Nurlana, sosyal medya hesabından takipçilerine dert yandı.

Zuhal Topal'ın programında damat adaylarından Ali'ye talip olan Azeri gelin adayı Nurlana, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla adeta isyan etti. Nurlana, takipçilerine yaptığı canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulundu. Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programda kendilerine rol yaptırıldığını belirten gelin adayı, "Her şey senaryoydu. O kadar süre gidip ekranda boy göstermemize rağmen paramızı alamadık" dedi.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:22
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