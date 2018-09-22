GastroAntep'te Kenan Doğulu rüzgarı

GAZİANTEP'te düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında, Kenan Doğulu konser verdi.Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Kenan Doğulu, memleketi Gaziantep'te, Fıstık Park konser alanını dolduran binlerce hayranını kendinden geçirdi. Başarılı performansıyla alkış toplayan Doğulu, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını hemşehrileri için seslendiren Doğulu, doğup büyüdüğü memleketinde sevgi seliyle karşılandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Doğulu, böylesine başarılı bir kadın belediye başkanına sahip olduğu için Gazianteplilerin gurur duyması gerektiğini söyledi.Antep sofrasının zenginliğinden söz eden Doğulu, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağına' dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep'in, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivale dönüştürdüğünü belirtti.

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