Game of Thrones'un yeni dizisi geliyor: Dunk ve Egg!

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Game of Thrones dizisi, 2019 yılında yayınlanan 8'inci sezonuyla final yaptı. 2011 yılında başlayan dizinin finali büyük tartışmalara neden oldu. Birçok hayran dizi senaristlerinin kitapların özüne ihanet ettiğini düşünerek final sezonuna ağır eleştiriler yöneltti. Kitaplardaki derin ilişkilerin ve edebi hikaye anlatımının 5'inci sezondan sonra terk edildiğini kaydeden hayranlar, karakterlerin basitleştirildiğini dile getirdiler. Dizide görülen bu düşüşün nedeninin ise kitapların yazarı olan George R.R. Martin'in dizinin 4'üncü sezonunun ardından senaryo ekibinden ayrılarak kitap çalışmalarına geri dönmesi olarak gösteriliyor.

Gelen yeni bir haberle birlikte Game of Thrones hayranları heyecanlandı. George R.R. Martin'in A Song of Ice and Fire (Bu ve Ateşin Şarkısı) adlı henüz bitirilmemiş serisinden uyarlanan Game of Thrones'tan sonra bir dizinin daha geleceği belirtildi. Yazarın Tales of Dunk and Egg (Dunk ve Egg'in Hikayeleri) adlı üç hikayesinden uyarlanacak dizinin çekimlerinin 2022 yılında başlayacağı iddia edildi. Diziyle ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da bazı HBO kaynaklarının bu haberi doğruladığı kaydedildi.

Dunk ve Egg'in hikayeleri, Game of Thrones'ta gördüğümüz zaman diliminden 80 yıl öncesini konu alıyor. Westeros'ta Kral'ın şehrinin varoşlarında yaşayan 17 yaşındaki Dunk isimli bir genç, kendisini yaver olarak seçen Sör Arlan isimli bir şövalyeyle birlikte ülkeyi dolaşmaya başlar. Sör Arlan'ın ölümünün ardından kendisinin de bir gezgin şövalye olabileceğini düşünen 17 yaşındaki uzun ve güçlü Dunk, ülkenin prensi de dahil en ünlü savaşçıların katılacağı bir turnuvaya katılmaya karar verir. Yolculuğunu bir handa rastladığı ve kendisine Egg adını veren saçlarını kazıtmış bir küçük çocuğu yaver olarak kabul eden Dunk, çeşitli maceralara atılır. Küçük Egg'in gizli kimliği ve ne kadar önemli olduğu zamanla ortaya çıkacaktır. Hikayede Game of Thrones'taki Lannister, Targaryen ve Stark gibi birçok hanenin eski üyeleri de görünecek.

House of Dragon dizisi 2022'de gelecek

Öte yandan Game of Thrones'un kesinleşen ikinci dizisi olan House of Dragon'un çekimlerinin de bahar aylarında başlayacağı kaydedildi. HBO'dan gelen resmi açıklamaya göre Targaryen ailesinin geçmişini anlatacak ve ejderha savaşlarıyla ünlü dönemi ele alacak dizi 2022 yılında izleyiciyle buluşacak. Westeros'ta Targaryen krallarının hüküm sürdüğü dönemde geçecek dizide oynayacak bazı isimler de netleşti. Paddy Considine'nin Viserys Targaryen karakterini, Emma D’Arcy'nin ise Rhaenyra Targaryen karakterini canlandıracağı kaydedildi. Dizinin açıklanan üçüncü oyuncusu ise "Doctor Who" dizisi ile gönüllerde taht kuran Matt Smith olacak. Matt Smith'in Kral Viserys'in kardeşi olan Deamon Targaryen karakterini canlandıracağı kaydedildi.