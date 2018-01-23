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Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz aşkını ilan etti

Ekran sevilen dizisi haline gelen Çukur'daki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Dilan Çiçek Deniz , yeni aşkı ile görüntülendi .Ünlü çift ilişkilerini saklamaktan vazgeçti.

23 Ocak 2018 Salı 12:22
Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz aşkını ilan etti

"Meryem” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç ile “Çukur”un genç yıldızı Dilan Çiçek Deniz, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi.İkili mekandan dışarıya da el ele çıkarak ilişkilerini de herkese duyurmuş oldu.

Ünlü çift 'evlilik' sorusu üzerine ise  “İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz.” ifadelerini kullandılar.

Deniz ile 27 yaşındaki Andıç birlikte ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasında ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ve birliktelikleri bu şekilde ortaya çıkmıştı.

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