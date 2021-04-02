Fox TV Dizisi Final Yapma Kararı Aldı

Fox TV ile seyirci kitlesi ile buluşan ve oyuncu kadrosuna birbirinden başarılı isimler bulunan Baraj, ekranlara veda etme kararı alması ile hayranlarını üzdü. Dizinin başrollerinde Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman performans sergilerken final yapacak olan dizi bu kararı ile herkesi şaşırttı. Ekranlara veda etme kararı alınması hakkında en önemli göstergenin ise dizinin reytingleri olduğu öğrenildi. Birkaç haftadır dizinin reyting oranlarının hayal kırıklığına uğratması ve beklenenden daha az olması dikkatleri çekiyordu. Bu gelişme yapımcıyı zor durumda bırakırken beklenen son geldi. Edinilen son bilgilere göre Baraj isimli televizyon dizisi projesi birkaç hafta sonra final bölümünü ekranlara getirecek ve Baraj artık olmayacak.

Sezon sonuna yaklaşılması ile birlikte ekranlara veda eden dizi sayısı artmıştı ancak Mayıs ya da Haziran ayını beklemeden dizlerin final yapma kararı alması reytinglerin oldukça düşük olduğunun bir işareti olarak yorumlandı. Baraj da reytingleri düşük olan diğer diziler gibi bir süredir düşük reyting oranları ile mücadele ediyordu ancak direnmede çok başarılı olamayan Baraj kötü haberi seyircilerine verdi.

Başarılı dizi Salı akşamlarında ekranlara geliyor ve hayranları ile buluşuyordu. Dizinin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, Sumru Yavrucuk ve Burak Yörük de performans sergiliyor ve senaryoya heyecan katıyordu. Ancak senaristlerin çeşitli taktikleri başarılı olmadı ve istenen reyting oranlarına ulaşılamadı. 33 bölümünü geride bırakan dizi daha fazla düşük reytinglerini dayanamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Twitter hesabından bu haberi duyurdu ve 33 bölümünü geride bırakan dizinin 6 bölüm sonra yani 39. yeni bölümünde ekranlara veda edeceği haberini verdi. Bugüne kadar dizinin final yapacağı haberi dedikodu sayfasında idi. Ancak dizinin sezon sonunda veda edeceği düşünülüyordu. Bugün öğrenilen son bilgilere göre ise dizinin beklenenden de erken bir zamanda son bölümünün yayınlayacağı öğrenildi.