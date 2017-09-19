Floyd Mayweather'tdan şok açıklamalar :'Paranın içinde ölmek istiyorum !..'

Amerikalı boksör Floyd Mayweather (40) ile İrlandalı şampiyon Conor McGregor (29), geçen ay Las Vegas'ta yılın maçında karşı karşıya gelmişti. Maçı kazanan Mayweather, servetine 446 milyon lira daha eklemişti. Şu anda ABD'de değeri 50 milyon doları (Türkiye'de vergilerle yaklaşık 150 milyon dolar) aşan 88 lüks otomobili bulunan Mayweather, 12. malikanesini Los Angeles'ta aldı. 25.5 milyon dolara yani yaklaşık 90 milyon lira ödediği malikanenin 8 odası var. 15 bin metrakarelik bir alan üzerine inşa edilen malikanede siyah-beyaz renkler kullanıldı. Dublex malikanede göz alıcı avizeler (4 özel çalışma avizenin değeri 2 milyon lira), aynalı duvar şömineleri, özel şefli mutfak, camla kaplı şarap mahzeni ve kütüphane de özenle yapıldı. 1 milyar doları aşan servetiyle en zengin sporcular arasında yer alan Mayweather'ın yatırımlarını gayrimenkul üzerinden yaptığı belirtildi. 50 maç 50 galibiyetlik dünya rekoruyla boksa veda ettiğini açıklayan Mayweather'ın 'lüks' bir hayatın sonunda ölmek istediğini birçok kez tekrarladı..