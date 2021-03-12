Final Yapması Beklenen Sen Çal Kapımı Yeni Bir Karar Aldı

Dizinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı 2 oyuncunun rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yoluna devam etme kararı aldı. Fox Tv dizisi hakkında senaryo toplantısı yapıldı ve ikili toplantı çıkışında kameraları yakalandı. Kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan oyuncular, dizinin iptal olması üzerine çıkan haberler hakkında yorum yaptı. Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde Eda Yıldız isimli karaktere hayat veren Hande Erçel, kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar verdi. Rutin toplantılardan birinin gerçekleştiğini belirten Erçel, senaryonun gidişatına göre yaşanacak olan gelişmeleri değerlendirdiklerini ve bu şekilde bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Son dönemlerde Fox TV'nin dizisi Sen Çal Kapımı ile ilgili final yapma haberleri gündeme gelmiş ve dizinin bir bölümüne kadar devam edeceğine yönelik konuşmalar yapılıyordu. Son dönemde önemli bir yer tutan bu konuşmalar, iki ünlü isme soruldu ve yanıtlar alındı. Eda Yıldız karakterini canlandıran Hande Erçel, diziye devam ettiklerini ve her şeyin yolunda olduğunu söylerken muhabirlerden gelen sorular şeklinde bir konuşmanın henüz gerçekleşmediğini belirtti. Sosyal medyada önemli bir yer tutan bu konuşmalar devam etse de dizinin yapımcısından ya da kanaldan bu şekilde bir bilgi gelmemesi dikkatleri çekti. Dolayısı ile bu bilgiler henüz yalnızca bir dedikodu.

Edinilen son bilgilere göre 13 Mart Cumartesi tarihinde dizinin yayınlanacak olan 35. yeni bölümüne Sinan Albayrak'ın katılacağı haberi öğrenilmişti. Dizinin düşen reytingleri Sen Çal Kapamı’nın final yapma ihtimalini gündeme getirirken henüz böyle bir gelişme olmadığı açıklandı.

Bunun yanı sıra Kerem Bürsin'in ödül almak için katıldığı törende sunuculuk yapan Bay J’nin kendisine yaptığı eleştiri ünlü oyunculara soruldu. Kerem Bürsin ile ilgili olarak 120 bin TL'lik bölüm ücretini dile getiren sonucu Bay J, sosyal medyadan tepkiler ile karşılaşmıştı. Hande Erçel ise yapılan bu yorum hakkında partnerini oldukça iyi tanıdığını ve herkesin de bildiğini açıkladı. Bununla birlikte ödül töreninde sunuculuk yapan Bay J’nin sözleri hakkında da “Gereksiz bir çıkış olmuş.” yorumunu yaptı. Diğer taraftan Kerem Bürsin de Bay J’nin yaptığı yorum ile ilgili olarak böyle bir şeye zaman ayırmaya gerek yok şeklinde sözler söyledi.