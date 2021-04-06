Final Yapacağı Konuşulan Ramo’dan Yeni Gelişme

Show Tv’nin başarılı dizisi Ramo Cuma akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyordu ancak önceki haftalarda final konusu gündeme geldi. Bir süredir projenin final yapacağı konuşulurken kanal almış olduğu bu karar ile hayranlarını üzdü. Kısa bir süre önce belli olan bu durum dışında yeni bir durum daha yaşandı. Bir Show Tv dizisi olan Ramo’nun başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım paylaşırken televizyon dizisi hakkında öğrenilen gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü.

Edinilen son bilgilere göre bir süre önce final yapacağı belli olan Ramo dizisinin ekranlara veda edeceği tarihin değiştiği öğrenildi. Geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan ve BKM imzası taşıyan Ramo, Adana’da çok farklı bir hikaye ile seyirci kitlesinin karşısına çıkmıştı. Salgın sürecinin devam etmesi ile birlikte sevilen dizi Ramo’nun çekimlerine ara verildiği açıklandı.

Küresel nedenler ile sezon finali de yapamayan proje, uzun bir ara sonrasında sezon başı olan Eylül ayında tekrardan ekranlara gelmeye başlamıştı. Bu kez ise İstanbul’da yaşanan heyecanlı olaylar, diziye yeni katılanlar ve projeden ayrılanlar ile birlikte aksiyon dolu bölümler ardı sıra yayınlanmaya başladı.

Ancak İstanbul’da çekimleri süren dizi bir süre sonra hayal kırıklığına uğrattı ve beklenen reyting oranına ulaşamadı. Bu şekilde bir gelişme yaşanması ardından Show Tv, dizinin final yapması hakkında konuşulan dedikoduları doğruladı.

Ramo’nun ekranlara veda edeceği zaman hakkında da bilgiler verilmişti ancak kanalın fikrini değiştirdiği öğrenildi. Edinilen son bilgilere göre Ramo dizisi beklenenden de daha erken bir tarihte final yapacak. Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre gazeteci Birsen Altuntaş dizi ile ilgili en güncel bilgileri takipçilerinin bilgisine sundu. Kanalın Ramo dizisinin final tarihini öne çektiği ve 5 bölüm sonra yerine gelecek hafta yayınlanacak olan 40. bölüm ile ekranlara veda edeceği açıklandı.