Filinta Dizisi Konusu, Oyuncuları, Bölümleri

Es Film yapımcılığında çekilen Filinta dizisi 2014 ile 2016 yılları arasında yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin senaristliği Ömer Genç ve Altuğ Küçük’e aittir. Osman Kaya tarafından yönetilen dizinin türü ise Osmanlı polisiyesidir. Dizinin ismi ise küçük tüfek ya da güzel, yakışıklı anlamlarına gelmektedir.

Dizi toplamda 2 sezon sürmüştür. 56. Bölümü ile final kararı alan dizinin en son ekranlara geldiği tarih ise 22 Nisan 2016’dır. Oyuncu kadrosu oldukça güçlü olan dizide Berrak Tüzünataç, Hakan Kurtaş, Nur Fettahoğlu, Onur Tuna, Asena Tuğal, Hazım Körmükçü ve Serhat Tutumluer gibi birbirinden başarılı isimler rol almıştır.

Genel olarak Kocaeli’nde sahneleri çekilen dizinin yayın süresi 110 dakikadır. Müzikleri ise Tamer Çıray’a ait olan dizinin konusu ise yayınlandığı tarihlerde oldukça ilgi çekmiştir.

Dizinin 2014 ile 2016 tarihleri arasında yayınlandığı tarihlerde sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmıştır. Filinta ile ilgili çeşitli hesaplar üzerinden fragmanlar, diziden fotoğraflar ve çeşitli bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya hesapları izleyicilerin dizi hakkında daha çok bilgi almasını sağlamıştır. Yootube’da Filinta dizisi ile ilgili olarak kısa sahneler, tüm bölümler ve fragmanlar yer almaktadır.

Dizinin konusunda ise yer adları Osmanlıca dilinde yazılmaktadır. Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi ve onun yetiştirdiği Galata Amiri Filinta Mustafa arasında geçen konular Filinta dizisine konu olmuştur. Bir Osmanlı Polisiyesi sloganı ile yayın hayatına başlayan dizide polis teşkilatı birinci olmak üzere Osmanlı’nın arasına sızmış olan yalancı istihbarat güçleri ile yaşanan mücadeleler Filinta dizisinin sahnelerinin temelidir. Filinta Mustafa’nın gizli bir çetenin peşine düşmesi ile başlayan olaylar ilerleyen bölümlerde daha da hızlanır. Mustafa, görevini yerine için canını siper eder.