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Fi dizisinin cesur oyuncularından açıklamalar

Fi dizisi oyuncusu Büşra Develi dizide çekilen sahneleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büşra Develi hayatın her kesitini yansıtıyoruz dedi.

02 Haziran 2017 Cuma 15:49
Fi dizisinin cesur oyuncularından açıklamalar

Fi dizisi oyuncusu Büşra Develi dizide çekilen sahneleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büşra Develi hayatın her kesitini yansıtıyoruz dedi.

İnternet dizilerinden birisi olan Fi oyuncularından Büşra Develi muhabirlere açıklamalarda bulundu. Büşra Develi aşkın her yönünü dizide gösteriyoruz, itiras, hırslar tutku ve de sevişme olmadan aşk olmaz açıklamaları yapıyor.  Fizinin ona çok şey kattığını ve böyle bir ptojede bulunmaktan çok mutlu olduğunu açıkladı. 

Sevişme olmadan aşk olmaz sözü ile iddialı bir bitirişte bulundu. 



Anahtar Kelimeler:
Büşra Develi
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