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Feyza Çıpa ve Kutsi'nin büyük aşkı bitti !

Ekranların sevilen isimleri Feyza Çıpa ve Kutsi'nin 4 yıllık birliktelikleri son buldu.Feyza Çıpa , ayrılık haberlerini böyle doğruladı.

26 Eylül 2017 Salı 12:38
Feyza Çıpa ve Kutsi'nin büyük aşkı bitti !

Sözcü'ye konuşan Çıpa, “Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” dedi.

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