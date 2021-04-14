Feyyaz Şerifoğlu Kimdir? Feyyaz Şerifoğlu Kaç Yaşında?

Feyyaz Şerifoğlu isimli Türk oyuncu Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile milyonları büyülemiştir. Partneri Burcu Biricik ile Kırmızı Oda dizisinde aralarındaki uyum ile beğeni toplayan isimler son Camdaki Kız dizisinde de bir araya gelmiştir.

Şerifoğlu, Kırmızı Oda gibi Camdaki Kız’da da başarılı oyuncu Burcu Biricik ile birlikte oynamaktadır. Aralarındaki sinerji sebebi ile televizyon dizisi izleyicilerinin dikkatini çeken Camdaki Kız, geçen hafta ekranlara getirdiği ilk bölümü ile ilgileri üzerine toplamıştır ve yayın hayatına başarılı bir giriş yapmıştır.

Kırmızı Oda isimli dizi projesinde hayat verdiği Can karakteri ile beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, buradaki performansı ile beğeni toplamıştır. Son olarak Camdaki Kız’da da ekranlara gelen isim kariyer basamaklarını adım adım tırmanmaktadır.

1991 yılında Rize’de doğduğu öğrenilen genç oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, ilk olarak şarkıcı kimliği ile kendisini tanıtmış ardından oyuncu olarak dizilerde yer almıştır. O Ses Türkiye isimli ses yarışmasına katılan isim, bu programda jürileri döndürmeyi başarmış ve Murat Boz’un takımında yarışma kariyerine devam etmiştir. O Ses Türkiye’ye katıldığı gün “Gidene” isimli şarkıyı seslendiren başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, bu performansı ile çok beğenilmiş ve sesi ile de dikkatleri üzerine toplamıştır.

Bilindiği üzere, ilk olarak sesi ile hayranlarını büyüleyen Feyyaz Şerifoğlu, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etmiş ve televizyon dizilerinde yer almıştır. Tekirdağ Çorlu’da Tekstil Mühendisliği mezunu olan oyuncu Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteri ile oyunculukta da ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermiştir.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın da sesi ile dikkatini çekmeyi başaran başarılı isim Feyyaz Şerifoğlu, uzun süre boyunca Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmıştır. Üstelik oyuncunun “Gidene” isimli ilk single’ına çekmiş olduğu klibin Youtube üzerinde 1 milyon izlenme sayısına ulaştığı öğrenilmiştir.