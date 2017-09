Fettah Can haberi sahnFettah Can ile 3 yıllık eşi Cansu Kurtçu'nun ikizlerinin cinsiyet belli oldu. Fettah Can haberi sahnede izleyicileri ile paylaştı.

Fettah Can 2014’te müzisyen Cansu Kurtçu ile evlenmişti.

Cansu Kurtçu ikiz bebeklerine 5 aylık hamile.

Ankara’daki Panora Teras’ta sahne alan Fettah Can “Bir kızımız bir oğlumuz olacak. Çocuklar doğunca ben onlara bakacağım, eşim müzik yapacak” dedi.ede izleyicileri ile paylaştı.