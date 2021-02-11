FETÖ'cü Enes Kanter, Rockefeller'ın Torunu Sevgilisine Maklube Yaptırdı

Fethullah Gülen’in “manevi oğlum” olarak ifade ettiği, NBA’de forma giyen FETÖ’cü Enes Kanter bir süredir dünyanın en önemli ailelerinden biri olan Rockefeller’ın mensubu Ariana ile birlikte. Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda David Rockefeller’ın torunu Ariana’ya maklube yaptırıyor.

Kanter’in, dünyanın en zengin ve en önemli ailelerinden Rockefeller’ın torunu Ariana ile aşk yaşadığı bir süredir konuşuluyordu. Kanter, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının önemli geleneklerinden biri olan maklubeyi sevgilisi Ariana’ya yaptırdığı görüntüleri paylaştı.