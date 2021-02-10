Ferzan Özpetek Boyner Canlı Yayınında

Can Yayınları ve Boyner işbirliği ile gerçekleşen online okur yazar buluşmaları bu hafta da sevilen Bir ismi ağırlamak için hazırlıklarını yapıyor. Ünlü yönetmen ve yazar Ferzan Özpetek, Belçim Bilgin modetatörlüğünde yapılacak olan canlı yayına katılıp çok satanlar listesinin ilk sıralarında olan kitabı hakkında açıklamalar yapacak.

İtalyan ve Türk sinemasının dünyaca tanınan yönetmenlerinden olan Ferzan Özpetek, son kitabını programda anlatacak. Yazdığı romanlarla da çok satanlar listesinde her zaman ilk sıraları koruyan Özpetek’in, bu haftaki online söyleşinin konuğu olacağı öğrenildi. 13 Şubat Cumartesi tarihinde Belçim Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşi, akşam 18.00’da Boyner’in Instagram hesabından canlı yayın ile takipçiler karşısına çıkacak. Bizim ülkemizde olduğu gibi İtalya’da da en çok satanlar listesinde zirvede kalan ve 1 ayda 100.000 satış gerçekleştiren “Bir Nefes Gibi” kitabı ile Ferzan Özpetek Roma ile İstanbul arasında hem şimdi hem de geçmiş zamanda iç içe geçen yaşamları anlatıyor. Yıllar önce et ve tırnak gibi birbirine bağlı olan iki kız kardeşin karanlık sırlarını konu eden “Bir Nefes Gibi” kitabı kadere meydan okuyanları, tutkularına esir düşenleri, ihanete ve aynı zamanda sevgiyi, ve tüm yaşananlara rağmen yılların tüketilmediği umudu mükemmel bir üslup ile anlatıyor.

Boyner hesabının canlı yayınında Belçim Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan online söyleşide Ferzan Özpetek zirveden inmeyen “Bir Nefes Gibi” romanını anlatmak için gün sayıyor. Ünlü yazarın kelimelerle dans ettiği ve masalsı bir dille anlattığı şehirler arası, farklı kültür ve yaşamlar arasında geçen bu güzel serüveni merak eden birçok okur 13 Şubat akşamı gerçekleşecek olan söyleşide ünlü yazarın yorumlarını dinleyecek. Kitap ve sinema tutkunlarını buluşturacak olan söyleşi Ferzan Özpetek ve Belçim Bilgin ile 13 Şubat cumartesi akşamı saat 18.00’de Boyner’in hesabından canlı yayında izleyiciler ile buluşacak.