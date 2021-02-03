Feride Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Hangi Kanalda? Zeynep Çamcı Kimdir?

Bu akşam Fox TV ekranlarında televizyon seyircisi ile ilk defa buluşacak olan Feride filminin konusu, oyuncuları, yorumları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte yönetmenliğini, filmin başrol oyuncusu Zeynep Çamcı ve Ali Yorgancıoğlu’nun üstlendiği Feride filminin merak edilen detayları...

Feride Filmi Hangi Kanalda Ne Zaman Yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı Sedef (Leyla) karakteri ile tanınan Zeynep Çamcı'nın oynayıp yönettiği Feride filmi bu akşam Fox TV ekranlarında televizyon seyircisi ile ilk defa buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak olan film, reklamlar dahil yaklaşık olarak 2 saat sürecek.

Feride filmi 25 Ocak 2020 tarihinde vizyona girmişti. Zeynep Çamcı ve Ali Yorgancıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği bu film UNG Film tarafından yapılmıştır. Senaristliğini ise yine filmin başrol oyuncusu Zeynep Çamcı yapmıştır. Ancak ne yazık ki film IMDB yalnızca 2,3 puan alabildi ve vizyonda olduğu 4 hafta boyunca sadece 46 bin 424 kişi tarafından izlendi. Kasım 2020 tarihinde Netflix Türkiye arşivine eklenen Feride filminin seveni olduğu gibi sevmeyeni de oldu.

Feride Filmi Konusu Nedir?

Moda devlerine kafa tutmaya kalkan genç bir kadının hikayesini ele alan Feride filmi Feride karakterinin maceralarını seyirciyle buluşturur. Yer altında bulunan bir dikim atölyesinde terzilik yapan Feride karakteri çakma kahraman kıyafetleri dikmektedir. Feride bir gün patronu ile iddiaya girer ve her şey bambaşka bir hal alır. Patronu olan Çetin Beye başkaldırır ve patronu ile girdikleri iddiayı kazanmak için elinden geleni yapar. Feride karakteri emek ve sevgi hırsızı patronuyla savaşırken bir yandan da moda devlerine kafa tutmaktadır.

FERİDE FİLMİ OYUNCULARI

Zeynep Çamcı – Feride

Osman Akça – Kahraman

Ali Barkın – Kadim

Aycan Koptur – Fatoş

Ersin Korkut – Ferit

Hasan Pek – Zalim Dede

Fırat Sobutay – Yamak Hayrettin

Ceren Tasçı – Vesile

Anıl Tetik – Murat

Barış Yıldız – Patron Çetin

Deniz Çamcı – Şükufe

FERİDE FİLMİNİN KONUK OYUNCULARI

Eda Ece

Burcu Biricik

Hatice Aslan

Beyti Engin

Uraz Kaygılaroğlu

Alper Saldıran

Yusuf Akgün

Yiğit Kirazcı

Seda Güven

FERİDE FİLMİ FRAGMANI