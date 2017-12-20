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Ferhat Göçer'den Yılmaz Morgül'e ; 'Şarlatansın !'

Yılmaz Morgül'ün kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan sonra ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'den çok sert yanıt geldi. Ferhat Göçer ; "Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın." dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:17
Ferhat Göçer'den Yılmaz Morgül'e ; 'Şarlatansın !'

Yılmaz Morgül önceki gece aldığı 'En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü'nü Atatürk ve şehitlerine ithaf etmiş, konuklarını 'Atatürk oturarak alkışlanmaz' diyerek ayağa kalkmaya davet etmişti.Daha sonra ise Ferhat Göçer'in ayağa kalkmadığını söyleyerek onu suçladı.

Ferhat Göçer , Yılmaz Morgül'ün açıklamalarına yayınladığı vidyo ile cevap verdi.Ferhat Göçer, Yılmaz Morgül hakkında  ; 'Atatürk ve şehitlerimizi çirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda diline dolayan Yılmaz Morgül bana iftira atmış. İçimdeki Atatürk sevgisini, şehitlere olan saygımı sorgulayacak zekaya sahip değilsin! Ki sana rağmen kalktım ve alkışladım, saygımıgösterdim... Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın.' diye konuştu.

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