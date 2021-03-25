Fenomen Bahar Candan Saldırıya Uğradı! Abla Nihal Candan Konuya İlişkin Konuştu

İşte Benim Stilim yarışması ile ekranlarda tanınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tatil için gittiği Uludağ'da saldırıya uğradı. Kış tatil için arkadaşları ile birlikte gittiği Uludağ'da tatili kabusa dönen Candan, hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı.

Ekranların sevilen programı 'İşte Benim Stilim' ile tanıdığımız Bahar Candan, arkadaşları ile beraber gitti Uludağ tatilinde partiye katıldı. Partide arkadaşları ile eğlenen Candan henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından saldırıya maruz kaldı.

Yaşanılan olayı duyar duymaz kardeşinin yardımına koşan Nihal Candan, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kardeşini de yanına alarak İstanbul'a götürdü. İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Bahar Candan'ın yüzüne 10 adet dikiş atıldı. Olay ise abla Nihal Candan'ın kendi Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu fotoğraflar ile öğrenildi. Candan, ‘’ Merak eden herkese teşekkürler. Çok kötü bir gece geçirdik şükürler olsun ki kardeşim daha iyi dünyada kötülüğün son bulması dileğiyle…’’ notunu düşerek paylaşım yaptı. Bu paylaşım ile sosyal medyada gündem haline geldi. Konu ile ilgili abla Nihal Candan, bir programa katılarak yaşadıkları duyguları ve konuya ilişkin bazı detaylar ve bilgiler verdi.

Nihal Candan’a, kardeşi Bahar Candan'ın başına gelenler için geçmiş olsun mesajları ve telefonları yağarken abla Candan ‘’ Söylemezsem Olmaz’’ adlı programa katılarak Bahar Candan'ın başına gelen talihsiz olayı anlattı. Candan programda yaptığı açıklama, ‘’İstanbul'dayken aldığım haberi şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yönü konulabilecek bir şey değilmiş. konu yargıda bizzat takipçisi olacağım’’ ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın, şu an için kimin tarafından ve ne amaçla saldırıya uğradığı bilinmiyor. Instagram fenomeni kardeşler, dikiş atıldıktan sonra hastaneden çıkarak moral yemeğine gitti.