Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da bomba iddia!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Çukur dizisinde oynayacağı iddia edildi. İddiaların çıkmasının nedeni ise ünlü teknik direktörün paylaşımı oldu. Aykut Kocaman yaptığı paylaşımla kafaları karıştırarak Çukur dizisine dahil olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aykut Kocaman Çukur yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımı görenler ise Aykut Kocaman'ın Çukur dizisinde oynayacağını düşündü. Aykut Kocaman'ın Çukur dizisinde oynayıp oynamayacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Aykut Kocaman Çukur dizisinde oynayacak mı?

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nejat İşler,Perihan Savaş,Necip Memili, Rıza Kocaoğlu,Damla Sönmez ,Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı pazartesi akşamlarının vazgecilmez dizisi Çukur'da Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın oynayacağı söylentileri gündeme damga vururken Aykut Kocaman'ın daha öncede Çukur dizisinde konuk olduğu hatırlandı. Yapımdan veya Aykut Kocaman'dan bu konu hakkında herhangi bir açıklama ise şu an bulunmuyor.

Çukur dizisinin yapımını Ay yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Damla Serim ile birlikte kaleme alıyor. Çukur her pazartesi saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Aykut Kocaman kimdir?

Aykut Kocaman,5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli'dir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çocuk yaşlarında spor ile ilgilenmeye başlamıştır. İlk olarak Sakaryaspor ile futbol hayatına profesyonel olarak başlamıştır. Burda gösterdiği başarılı performanslarından sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Burda büyük başarılara imza atmıştır. İstanbulspor'a transfer olduktan bir müddet sonra teknik direktörlük hayatı başlamıştır. 2000 yılında İstanbulspor ile başlayan teknik direktörlük hayatı sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor, Osmanlıspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda devam etmiştir.





Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 15:31