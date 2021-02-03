Farah Zeynep Abdullah O Paylaşımı Yüzünden Linç Edildi!

Farah Zeynep Abdullah son zamanların en popüler isimlerinden biri. Güzel oyuncu hem rol aldığı yapımlar hem de bunların yanında özel hayatı ve duruşuyla da her zaman takdir görmekteydi. Son zamanlarda ise güzel oyuncu TRT 1 ekranlarında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu olarak İnci karakterine hayat veriyor. Fakat güzel oyuncunun yaptığı son sosyal medya paylaşımı olay oldu! Attığı tweet üzerine Farah Zeynep Abdullah gündeme oturdu!

Son zamanların en popüler isimlerinden biri de şüphesiz. Farah Zeynep Abdullah. Güzel oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra aynı zamanda kişiliği ve güzelliğiyle da gözleri üzerine toplamakta. Fakat yaptığı son paylaşımdan sonra Zeynep Abdullah adeta linç edildi.

Boğaziçi Üniversite’ne Melih Bulu’nun atanması sonuncunda protestolar başlamıştı. Uzun zamandır devam eden protestolara öğretim üyelerinin yanı sıra öğrenciler de destek vermişti. Fakat dün gece okul binasında basın açıklaması yapılmak istendi.

Toplu şekilde yürüyen öğrenciler ise gözaltına alındı. Gözaltına alınmalar ise sosyal medyada gündem haline geldi. Öğrencilerin suçsuz yere göz altına alındığı iddia edildi ve hashtag açıldı. Buna ise sadece kullanıcılar değil aynı zaman birçok ünlüden de destek geldi.

Özellikle de toplu şekilde yürüyen öğrencilere polisler tarafından Aşağı bak, Aşağı bak ve terbiyesizler olarak bağırdığı iddiaları gündemi karıştırdı.

Sosyal medyadan ise on binler tarafından öğrencilere destek geldi. Aşağı Bakmayacağız adı altında milyonlarca tweet atıldı.

Bu tweetlerden biri de güzel oyuncu Zeynep Farah Abdullah tarafından atılmıştı.

Fakat güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımı bir süre sonra sildi. Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Abdullah’ın paylaşımını silmesi de oldukça dikkat çekti.

Twitterdan güzel oyuncuyu kınayan mesajlar atıldı. Tweeti silmese binlerce kişinin onun arkasında durup destekleyeceğini fakat bu hareketiyle bunu kaybettiği söylendi.

Güzel oyuncu ise tweetini çalıştığı kurum olan TRT’i zan altında bırakmamak için sildiğini söyledi.

Fakat güzel oyuncunun yaptığı bu açıklama ortalığı dindirmek yerine daha çok kızıştırdı. Bu seferde binlerce kişi TRT 1’in belli bir kurumun malı olmadığına yönelik paylaşımlarda bulundu.