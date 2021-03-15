Fahriye Evcen Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Fahriye Evcen, sosyal medyanın gündemi oldu. Güzel oyuncu photoshop yaptığı fotoğraftaki hatayı fark etmeyip atınca, sosyal medyada espriyle karışık eleştirildi. Güzel oyuncu bu eleştirilere ise cevap vermedi.

Kendi Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğraf gündem oldu. Fahriye Evcen'in paylaştığı fotoğraflarda photoshop yaptığı ortaya çıkınca adeta sosyal medyanın diline düştü. Fahriye Evcen'in atmış olduğu fotoğrafların sonuncusunda yamulan kapı dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğrafın altına ‘’ Fahriye Evcen’de olsan o kapı yamulacak’’ ve ‘’ Daha profesyonel olmalısın’’ yorumları geldi.

Ekranların sevilen yüzü güzel oyuncu Fahriye Evcen çok uzun bir süredir ekranlardan uzak kalıp, oğlu Karan ile evde vakit geçiriyor. evde keyifli dakikalarını paylaşan Evcan ara sıra fotoğraf paylaşMayı da ihmal etmiyor. Fahriye Evcen Instagram hesabından peş peşe 3 tane fotoğraf paylaşımı yaptı. Fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alırken fotoğraftaki bir detay Fahriye Evcen'in takipçilerin gözündenden kaçmadı. Dikkatli takipçiler sayesinde Evden’in photoshop yaptığı ortaya çıktı.

Güzelliği ile her defasında kendinden söz ettiren ve kendisine hayran bıraktıran Fahriye Evcen’in fotoğraflarında oynama yaptığı takipçilerinin gözüne çarptı. Photoshop yaparken kapıyı yamultan Fahriye Evcen'e, takipçileri tarafından esprili eleştiriler yapıldı. Evcen’in takipçileri, fotoğrafın altına şu yorumları yaptı, ‘’ Fahriye Evcen’de olsan o kapıya yamulacak’’, ‘’ Yapma be kadın’’, ‘’ Daha profesyonel olmalısın’’, ‘’ O da yapıyorsa biz ne yapalım’’, şeklinde fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya diline düşen güzel oyuncu Fahriye Evcen bu yorumlara cevap vermedi. Fahriye Evcan, üzerine giymiş olduğu kazakla da eleştiri yağmuruna tutuldu. Fahriye Evcen atmış olduğu fotoğraflardan dolayı eleştiri yağmuruna tutulsa da, takipçileri Evcen'e binlerce beğeni ve güzel yorum yaptı. Fotoğrafın altına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Başta eşi Burak Özçivit olmak üzere, Ümit Karalar, Ebru Akel’de fotoğrafın altına yorum yaptı.