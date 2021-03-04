Fadik Sevin Atasoy Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

Fadik Sevin Atasoy, Ankara doğumlu Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve yazardır. Başarılı oyuncu 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. 165 cm boyundaki Atasoy’un kilosu ise 61’dir. Oyuncunun terazi burcu olduğu öğrenilmiştir. Bir kardeşi olan Ankara doğumlu Atasoy’un annesinin ismi Emel Göksu, babasının ismi ise Sönmez Atasoy’dur.

Fadik Sevin Atasoy’un babası da kendi gibi oyuncudur. Annesi ise Devlet Tiyatrosu sanatçısı Emel Göksu’dur. Oyuncunun isminin hikayesi ise babasının kızı doğduğu zaman sergilediği “Fadik Kız” isimli tiyatro oyunudur. Atasoy’un annesinin ikinci evliliğinden doğan kardeşi Eren Keleş ise Devlet Opera ve Balesi’nde bale sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

Başarılı isim Atasoy, küçük yaşlarda bile mesleğine ilgi duyduğunu ve henüz dört yaşında iken Selçuk Tiyatro Festivali’nde Devlet Tiyatroları’nın ‘Teneke’ adlı oyununda bir karakteri canlandırdığını ifade ediyor. Dört yaşında sergilediği oyunculuk performansı ile Atasoy, “En İyi Oyuncu” Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı zamanda TRT’de çocuk programlarında sunuculuk da yapan oyuncu, ilkokula başlayana dek ailesi ile birlikte turnelere katılmış ve sahne arkalarında yetişmiştir. Çocukluk yıllarının kulislerde, turnelerde oldukça hareketli geçtiğini anlatan başarılı isim, okula başladığında ise adaptasyon konusunda sorunlar yaşamış.

Çocukluğunda her zaman farklı olan ve dışlanan konumunda olduğunu açıklayan Atasoy, kendisinin ve ailesinin hayata bakışının diğer insanlara göre daha farklı olduğunu söylüyor. Diğer anne ve babalar eve dönerken oyuncunun kendi ailesi ise çalışmaya gidiyormuş. Yaşama bakışları ve sorgulama şekilleri farklı olan ailenin toplum içinde azınlık olarak kaldığını açıklıyor. Tiyatroya gittiği zaman bunu bir meslek dışında yaşam biçimi olarak gören oyuncu, oyunlarda rol aldığında adeta vatanına kavuşmuş gibi hissediyor ve yalnız olmadığını anlıyormuş.

İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ile lisans hayatına başlayan Fadik Sevin Atasoy daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarına katılıp birinci olarak burs kazanmıştır. Bilkent mezunu olan başarılı oyuncu Tiyatro bölümünü okumuştur. Lisans eğitiminden sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını da burslu olarak tamamlayan oyuncu başarılı bir eğitim hayatına sahiptir.