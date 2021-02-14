Ezgi Mola Sevgililer Günündeki Tavrı İle Sevgilisini Zor Duruma Soktu!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola bir süredir beraberlik yaşadığı ve evlenmek üzere olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın sevgililer gününü unutması üzerine bir paylaşım gerçekleştirdi sevgilisi hakkında iyi bir şekilde konuşmayan oyuncu yaptığı paylaşım ile evlenmek üzere olduğu Mustafa Aksakallı adeta madara etti.

Son dönemde Masumlar Apartmanı isimli dizide canlandırdığı Safiye karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola son paylaşımı ile takipçilerinin dikkatini çekti. Mustafa Aksakallı’nın sevgililer günü unutması üzerine madara eden başarılı oyuncu yaptığı paylaşım ile güldürdü. İşte ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola’nın yaptığı son paylaşım hakkında detaylar…

Oyuncunun kişisel sosyal medya hesabı olan Instagram’da 5 milyondan fazla takipçisi var ve hemen hemen her gün yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine ulaşan başarılı oyuncu Ezgi Mola fotoğrafları ve paylaştığı yazılar ile hayranlarını yalnız bırakmıyor. Sevilen oyuncu zaman zaman şarkı söylüyor bazen de setten keyifli anlarını takipleri ile paylaşıyor. Son olarak ise evlenmek üzere olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı hakkında yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine toplayan Ezgi Mola sevgilisi adeta madara etti.

Sevgililer Günü’nde sevgililer gününü unutan Mustafa Aksakallı’nın gizli gizli çiçek ısmarladığını fark eden Ezgi Mola, bu durumu takipçilerinin bilgisine sundu. Oyuncu 5.000.000 takipçili hesabından yaptığı paylaşımda kendisine çalıştığı reklam ajansından gelen çiçeği farkedip notu gördükten sonra bozulan sevgilisinin bu olaydan sonra gizli gizli çiçek ısmarladığını takipçileri ile paylaştı. Mustafa Aksakallı Ezgi Mola’nın yaptığı paylaşım ile konuşuldu.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Lüks bir işletme sahibi olan Mustafa Aksakalı eski Twitter fenomenlerinden biriydi. Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz gibi popüler isimlerle yakın arkadaş olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Etkin bir sosyal medya kullanıcısı olan Mustafa Aksakallı’nın, Kuşadası’nda bir eğlence merkezi vardır. Ezgi Mola ile bir süredir birlikte olan Aksakallı, evlilik planları yapıyor.