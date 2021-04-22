Ezgi Mola Naci Hakkında Öyle Bir Yanıt Verdi ki Duyanlar İnanamadı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı isimli televizyon projesi Salı akşamlarında seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Son 2 haftada dizi hakkında merak edilen soru cevaplandı ancak olay üzerine yapılan espriler ve capsler bitmek bilmedi. Masumlar Apartmanı isimli dizi üzerine sosyal medyada da yorumlar yapıldı ve dizi çok konuşulanlar arasına girdi. Projenin önemli isimlerinden Ezgi Mola da sosyal medyada yapılan bu yorumlara zaman zaman katıldı ve hayranlar ile oyuncu arasında eğlenceli dakikalar geçirdi.

Tansel Öngel tarafından hayat verilen Naci karakteri bir süre önce hikayesinin bitmesi nedeniyle Masumlar Apartmanı’na veda etmişti. Naci, Safiye'nin kendisinin öleceğini öğrenmesini istememişti ve Han’ın üzerinde kurduğu baskı ile de gitmeyi tercih etmişti. Bu gelişme ardından Öngel’e farklı dizilerden de teklifler geldiği konuşulmuştu. Naci karakterinin masumlar Apartmanı geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

Edinilen son bilgilere göre Tansel Öngel Masumlar Apartmanı’nın yapım firması olan OGM Pictures ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma sonrasında dizideki gizem çözüme kavuştu. Sevilen dizide geçtiğimiz haftalarda Han karakterinin kazan dairesinde birisini sakladığı ve ayaklarından da zincirler ile bağladığı öğrenilmişti. Aynı hafta içerisinde Esat’ın da ortaklıklardan kaybolması bu kişinin Esat olacağı yönündeki tahminleri güçlendirmişti ancak Naci de ihtimaller arasındaydı.

Dizinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola’ya bu sır açıklanmadan önce çok fazla sayıda sorular geldi. Oyuncu ise Haber Global’da yayınlanan programa katıldı ve bu soruya yanıt verdi. Mola yanıtı bu hafta herkesin öğreneceğini ve biraz üzüleceğini söylemişti. Dizinin yayınlandığı saatlerde de sosyal medyada fazla sayıda yorumlar yapıldı ve oyuncu Ezgi Mola da esprili bir şekilde bu paylaşımlara katıldı.

Masumlar Apartmanı'nın en başarılı oyuncularından Ezgi Mola gerçekleri bilmesine rağmen ser verip sır vermemesiyle takdir edildi ve yapmış olduğu paylaşımlar ile hayranlarını her zamanki gibi güldürmeyi başardı.