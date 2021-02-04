Exxen’den Yeni Dizi Haberi! Usta İsimler Bir Araya Geliyor

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Exxen yeni dizi haberi ile gündemdeki yerini aldı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen, Sihirli Annem gibi eski dizilerin yeni versiyonlarını çekmek ile adından söz ettirmişti. Ancak bu kez yeni diziler ve farklı proje hedefi olan platform, yeni projeler ile gündeme geldi. Dijital dünyanın dizileri her geçen gün izleyici sayısını arttırırken özellikle pandemi döneminde pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen, başarı yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıllar önce bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem ve Bez Bebek gibi yapımlardan sonra yeni bir tasarı oluşturulmak üzere. Eski dizilerin ardından pek çok ismin bir araya gelip buluşacağı yeni dizi için hazırlıklar sürdürülüyor. Projelerine bir yenisini daha ekleyen Exxen, bu kez iddialı bir yapım ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Usta isimlerin bir araya geldiği sitcom çok sevilecek!

Konuşanlar isimli talkshow programı ile isminden söz ettiren Hasan Can Kaya, ilk dizisinden fotoğrafları paylaştı. “Bir Yeraltı Sit-com’u” isimli dizinin fotoğrafların izleyicileri heyecanlandırırken ilk bölümü ise merak konusu oldu. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin çekimlerine devam ediliyor. Yönetmen koltuğunda Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu otururken merak edilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Hasan Can Kaya ve Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer almakta.

Dizi, İstanbul Güngören’de dar gelirli bir ailede yaşayan Hasan Can Kaya’nın komedyen olmayı istemesini konu ediniyor. Dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Dizinin yayın tarihi henüz bilinmezken izleyiciler dizinin ilk bölümünü merak içinde bekliyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli dijital platformda yayınlanacak olan dizi komedyen Hasan Can Kaya’nın gerçek hayat hikayesini konu edinmektedir.