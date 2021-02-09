Exxen Kötü Haberi Paylaştı! Dizi Setinde Neler Oluyor?

Korona virüs dizi setlerini vurmaya devam ediyor. Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisi şiddetli bir şekilde süren korona virüs salgını pek çok iş yeri ile birlikte dizi setlerini de zor duruma sokmuştu. Bir süre yayın hayatına ara veren sektör alınan yeni kararlar ile farklı düzenlemelere gitmişti. Ardından vaka sayılarını azaltmak amacı ile alınan tedbirlerden biri olan sokağa çıkma yasakları da tüm insanları olumsuz anlamda etkilemiş, reklam sinema ve dizi gibi sektörleri de adeta durma noktasına yaklaştırmıştı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanan dizi setinden de pozitif vaka çıktı. “İşte Bu Benim Masalım” dizi seti korkuttu. Başrol oyuncuları Aleyna Tilki ve Cemal Can’ın ardından yönetmen de hastalığını duyurdu. İşte detaylar…

Yaz aylarının başında tedbirlere biraz ara verildiğinde ise çekimler yavaş yavaş başlanmış yeni sezonda da dizi setleri yeni projeler ile ekranlara gelmişti. Ancak zaman zaman bazı dizi setlerinden koronavirüs pozitif vaka haberleri gelmekte. Oyuncular veya ekip içindeki kişilerin pozitif sonuç vermeleri dizi setlerine ara verilmesi gerektiğini göstermiş olsa da genel olarak tüm işyerlerinin düzenli olarak kontrollerini yaptırması ve gerekli önlemleri de alması öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Dizi setleri oyuncularının ise önlem olarak kamera önünde olmadıkları diğer tüm zamanlarda yüzlerine maske takarak kendilerini ve diğer insanları korumaya çalıştıkları bilinen bir gerçek haline geldi.

Ekibe ait diğer çalışanlar da aynı şekilde maskelerini kullanarak sosyal medya paylaşımlarında kurallara uyuduklarını belirtiyor. Ancak tüm bu alınan tedbirlere ve dikkatli davranmalara karşılık halen koronavirüs ile ilgili haberler gündeme gelmekte. Son olarak Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu “Exxen” platformundan Aleyna Tilki ve Cemal Can’ın başrollerini paylaştığı “işte bu benim Masalım” dizi setinde koronavirüs paniği yaşandı. Başrol oyuncularının önceki hafta pozitif olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Ardından dizinin yönetmenliğini yapan Kıvanç Baruönü de hastalığa yakalandığını duyurdu. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine söyledi.