Ex Aşkım yayın hayatına bomba gibi başladı! İlk 4 bölüm yayınlandı!

2021 yılında yayın hayatına başlayan Gain birbirinden iddialı projeleri ekrana getiriyor. Yeni başlayan Ex Aşkım dizisinin ilk 4 bölümü yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte detaylar..

Gain'in yeni dizisi Ex Aşkım'ın senaryosu Ebru Erdem tarafından kaleme alınıyor. Yönetmenliğini ise 4 farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut farklı bakış açıları ile yönetmen koltuklarında bulunuyor. Dizinin bölümleri kısa kısa ekranda yer alarak yaklaşık 10 dakika sürüyor. Toplamda 24 bölümden oluşuyor.

Ex Aşkım dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

dizinin oyuncu kadrosunda ise Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor. Dizide çok fazla konuk oyuncularda yer alacak.

Ex Aşkım dizisi 13 Şubat'ta Gain Medya'da başladı. Dizinin bölümlerinin kısa olması, her bölümde farklı konuları işlemesi ve konuk oyuncu alması ise dikkat çekiyor. Dizinin konusu adından anlaşılacağı gibi eski sevgililer üzerine.. Her hafta birinin aşk hikayesi ekranlara geliyor. İhanetler, yarım kalan aşklar veya unutulamayan, iz bırakan ilişkiler gözler önüne seriliyor.

Tesadüfen veya bilerek bir araya gelen eski sevgilerin hikayeleri komedi şeklinde ilerleyecek. Dizinin ilk 4 bölümü yayınlandı ve ilgi çekmeyi başardı. Dizide eski sevgilerin başa açtığı dertler, yeni sevgi ile yaşadıkları problemler komik bir şekilde ele alınarak izleyiciye keyifle anlar yaşatılıyor.

Ex Aşkım nerede yayınlanıyor?

Ex Aşkım 13 Şubat Cumartesi Gain'de yayın hayatına başladı. Dizinin İlk 4 bölümü yayınlandı.