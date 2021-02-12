Ex Aşkım dizisi ne zaman başlayacak? Ex Aşkım konusu ve oyuncu kadrosu!

2021 yılında yayın hayatına başlayan Gain birbirinden iddialı projeleri ekrana getiriyor. Yeni başlayacak olan Ex Aşkım dizisine ise geri sayım başladı. Peki Ex Aşkım dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

Gain'in yeni dizisi Ex Aşkım'ın senaryosu Ebru Erdem tarafından kaleme alınıyor. Yönetmenliğini ise 4 farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut farklı bakış açıları ile yönetmen koltuklarında bulunuyor. Dizinin bölümleri kısa kısa ekranda yer alarak yaklaşık 10 dakika sürecek. 24 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor. Dizide çok fazla konuk oyuncularda yer alacak.

Mini dizi Ex Aşkım yarın başlıyor!

Ex Aşkım dizisi 13 Şubat'ta Gain Medya'da başlıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce yayınlanacak dizi sabırsızlıkla bekleniyor. İlk 2 bölümü 13 Şubat Cumartesi yayınlanacak. Dizinin bölümlerinin kısa olması, her bölümde farklı konuları işlemesi ve konuk oyuncu alması ise dikkat çekiyor.

Dizinin konusu adından anlaşılacağı gibi eski sevgililer üzerine olacak. Her hafta birinin aşk hikayesi ekranlara gelecek. İhanetler, yarım kalan aşklar veya unutulamayan iz bırakan ilişkiler gözler önüne serilecek. Tesadüfen veya bilerek bir araya gelen eski sevgilerin hikayeleri komedi şeklinde ilerleyecek. Dizinin ilk fragramanı yayınlandı ve şimdiden ilgi çekmeyi başardı. Ex Aşkım bana neler ettin?

Ex Aşkım dizisinde Kenan Doğulu'nun "Ex Aşkım" şarkısını çok anacağız. Dizide eski sevgilerin başa açtığı dertler, yeni sevgi ile yaşadıkları problemler komik bir şekilde ele alınacak.

Ex Aşkım ne zaman başlayacak?

Ex Aşkım 13 Şubat Cumartesi Gain'de yayınlanacak. İlk iki bölümü ekranlara gelecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 20:17