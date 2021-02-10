Ex Aşkım Dizi Oyunculari, Nerede ve Ne Zaman Başlayacak?

Yeni bir dijital platform olan “Gain” 2021 senesinin ocak ayından itibaren seyircileri ile buluşmaya başladı. Dijital platformda dikkat çeken diziler ise mevcut. Bu dizilerden birinin isminin ise “Ex Aşkım” olduğu öğrenildi. 13 Şubat’ta izleyicileri ile buluşması planlanan dizinin oyuncu kadrosundaki kişi sayısı ise dikkat çekti. Ex Aşkım’ın oyuncu kadrosunda toplamda 60 kişi var. Dizinin Gain’de toplam sayı olarak 24 bölüm yayınlayacağı haberi öğrenilirken her bir bölümün süresinin ise 5 ile 10 dakika arasında değişeceği öğrenildi. Dizi konuk oyuncuları da kabul edecek. Yeni dizi olan “Ex Aşkım” hakkında oyuncuların bölümlerin kim ve nasıl olacağı ise merak konusu oldu. İşte dijital bir platform olan Gain’de yayınlanacak olan “Ex Aşkım” dizisi hakkında en güncel bilgiler…

Dizinin yayına verileceği tarih ise 13 Şubat “Eski Sevgililer Günü” olacak. Gain platformunda dizi seyircilerle buluşmak için hazırlanıyor. İzleyici kitlesi ile buluşmak için hazırlanan Ex aşkım isimli yeni dizi projesi yayın hayatına başlamak için adeta gün sayıyor. Oyuncu kadrosu arasında Yiğit Kirazcı ve Sahra Şaş gibi iki başarılı isminin bulunduğu dizide çok önemli oyuncular da rol almakta. Ali İl ve Begüm Akkaya da “Ex Aşkım” isimli dizide oynayacak. Toplamda 60 oyuncunun dizi kadrosunda olacağı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı ve 60 kişi olan oyuncu kadrosunun çekeceği dizi ise oldukça merak edildi. Sit-com formunda yayınlanmak için gün sayan “Ex Aşkım’ın” İlk fragmanını takipçileri ile buluştu. Dizinin farklı bir format ile geleceği ise öğrenildi. Olaylar kafe konseptinde yaşanacak ve 5 ile 10 dakikalık olarak toplamda 24 bölüm çekilecek. Farklı bir format ile yayına gelmek için hazırlanan diziye Hande Türkel, Yunus Ozan Korkut, Devrim Yalçın, Başaran Şimşek gibi isimler de konuk oyuncu olarak katılacak.