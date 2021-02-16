Esra Bilgiç sosyal medya hesabını neden dondurdu? Esra Bilgiç'ten açıklama!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği , yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile M. Çağatay Tosun 'un oturduğu ve senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu , Birol Tezcan’ın kaleme aldığı Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgeç'in sosyal medya hesabı Twitter'ı dondurması olay oldu. Her cuma Show TV'de yayınlanan Ramo dizisindeki partneri Murat Yıldırım ile sürekli yakıştırılmasından rahatsız olduğundan dondurma kararı aldığı öne sürülen güzel oyuncudan açıklama geldi.

Ramo'da Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç'i dizinin fanları tarafından Murat Yıldırım ile diziden kareler paylaşarak etiketlemesinden artık rahatsız olduğundan sosyal medya hesabını dondurması haberlerinin hızla yayılmasından sonra açıklama yaptı. İşte o açıklama: "Sevgili fan hesaplarım, beni desteklemek için açılmış fotoğrafımı ya da ismimi kullanan hesaplar, değerli oyuncu ve ekip arkadaşlarımın paylaştıkları kişisel yada set içi fotoğraflara yaptığınız bazı rahatsız edici ve kırıcı yorumları bizzat görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Yorumlarınıza ve üslubunuza dikkat etmenizi rica ederim." paylaşımı yapan oyuncunun kafasını dinlemek için kapattığı hesabını çıkan haberlerden sonra geri açması ise şaşırttı.

Esra Bilgiç kimdir?

1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi’de Uluslarası İlişkiler Bölümü'nü okumuştur. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. 1.77 metre boyunda ve 50 kilodur.Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Ramo, Bir Umut Yeter, Diriliş Ertuğrul, Adanaış: Kutsal Kavga.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 23:03