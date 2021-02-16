Eşkiya Dünyaya Hükümdür Olmaz'a iki yeni transfer!

Kuruluş Osman dizisinde İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin ve Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan Caner Kurtaran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara geliyor. Dizinin yapımını Raci Şaşmaz üstleniyor. Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan beraber yapmaktadır. Senaryo da Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz tarafından kaleme alınmaktadır.

Edho bu sezon kadrosunu genişletmeye devam ediyor. En son diziye başarılı oyuncu Levent Sülün'de dahil olmuştu. Bahtiyar Engin ve Caner Kurtaran'ın dahil olması ile dizide nelerin değişeceği merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV'de..

Bahtiyar Engin kimdir?

13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatro ile başladığı kariyerine seslendirme sanatçılığı ile devam edip sonrasında birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Aynı zamanda yapımcılık ve yönetmenlikte yapmaktadır.

Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Çiçek Taksi, Ulan İstanbul, Pek Yakında, Hobbit, Mazlum Kuzey, Adana İşi, İnşaat 2, Galip Derviş, Ben Onu Çok Sevdim, Aşk Oyunu, Yalan Dünya, El YAzısı.

Caner Kurtaran kimdir?

26 Ekim 1978 tarihinde dünyaya gelmiştir.Küçük yaşlardayken tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Caner Kurtaran, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde yer almaya başlamıştır. Kariyerinde Yaprak Dökümü önemli paya sahiptir.

Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Bir Deniz Hikayesi, Gün Akşam Oldu, Yılan Hikayesi, Güz Yangını, Kasabanın İncisi, Aşk ve Ceza, Kırık Kanatlar, Araf Zamanı, Sırat.





Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 19:08