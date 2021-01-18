Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 2 oyuncu gidiyor 2 oyuncu geliyor!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hem sürpriz ayrılıklar yaşanıyor hem de kadroya yeni isimler dahil oluyor. Dizinin kadrosundan iki isim veda ederken kadroya aynı zamanda iki isim geliyor. Peki diziye veda eden isimler ve yeni katılan isimler kimler?

Ebru ve Hayriye Ana diziden ayrılıyor!

Ebru karakterine can veren Dilşat Şimşek ve Hayriye Anayı oynayan Sabina Toziyana Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosudun ayrılıyor. Peki bu oyuncular kadrodan neden ayrılıyor ?

Dilşat Şimşek tarafından canlandırılan Ebru karakterinin çevirdiği bütün dolaplar ortaya çıkıyor ve artık hikayesi bittiğinden diziden ayrılıyor. Hayriye Ana ise senaryo gereği ölerek diziden veda edecek. Çünkü Sabina Toziyona yılbaşında gittiği ülkesi Makedonya'da rahatsızlanan ve beyninde tümör bulunan sevilen oyuncu hastalığı nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kaldı. Makedonya Sağlık Bakanı tarafından yaklaşık 10 saat süren bir ameliyat sonrasında tüm tümör temizlenen oyuncu artık evinde dinleniyor. Bu nedenle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrılmak zorunda kalıyor.

Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor!

Kimsesiz Doğan karakterini canlandıran Ali Sürmeli sezonun başında bir bölüm oynamış ve sağlık problemi yaşayınca kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği beyin kanaması nedeni ile diziden ayrılan oyuncudan sevindiren haber geldi. Ali Sürmeli sağlığına kavuşarak diziye tekrar geri dönüyor.

Levent Sülün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da!

EDHO'a sürpriz bir oyuncu daha geliyor. Usta oyuncu Levent Sülün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Ali Sürmeli ve Levent Sülün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın katılan dev isimler olarak bakalım dizide neler olacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında her salı saat 20:00'de yayınlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 15:38