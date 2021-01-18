Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Kimsesiz Doğan Baba geri dönüyor!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sevindiren haber geldi . Sezonun başında sağlık sorunları nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor.

Ali Sürmeli tekrar EDHO'da!

Geçtiğimiz sezonun başında beyin kanaması geçirerek dizinin kadrosundan ayrılan Ali Sürmeli'nin sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Zor günler geçiren 2 defa ameliyat olan başarılı isim tekrar sağlığına kavuştu. Ali Sürmeli'nin sağlığına kavuşması ile beraber diziye yeniden dahil olacağıda öğrenildi. Usta oyuncunun hem sağlığına kavuşması hem de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a tekrar dönmesi hayranlarını sevindirdi.

Peki unutanlar ya da bilmeyenler için Ali Sürmeli'nin hangi rolü canlandırdığını da hatırlatalım. Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Doğan Baba rolünü canlandırıyordu. Sezonun başında bir bölüm oynayan Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdiği için diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Kimsesiz Doğan rolüne can veren Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü saat 20:00'de yayınlanacak olan 179. yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Ali Sürmeli kimdir?

7 Nisan 1956 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir.1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun olmuştur. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. Birçok dizi ve sinema filmlerinde yer alan usta oyuncu Deli Yürek dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza Dayı rolü ile geniş kitlelerce tanınıp asıl üne kavuşmuştur. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır!

Filmleri

Mucize

Açlığa Doymak

Bir Ses Böler Geceyi

Takiye: Allah'ın Yolunda

Newyork'ta Beş Minare

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

I Saw The Sun

Hoşçakal Güzin

Girdap

Fırtına

Beyaz Melek

Sınav

Umut Adası

Banka

Eve Giden Yol

Karışık Pizza



SonBeyaz ÖlümDönüş



Dizileri

Beyaz Karanfil

Yol Ayrımı

Kurt Kanunu

Kurtlar Vadisi Pusu

Baba Ocağı

Senin Uğruna

Kuzey Rüzgarı

Yağmurdan Sonra

Aşka Sürgün

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

Büyük Buluşma

Kasabanın İncisi

Hürrem Sultan

Deli Yürek

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 13:20