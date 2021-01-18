Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Kimsesiz Doğan Baba geri dönüyor!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sevindiren haber geldi . Sezonun başında sağlık sorunları nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor.
Ali Sürmeli tekrar EDHO'da!
Geçtiğimiz sezonun başında beyin kanaması geçirerek dizinin kadrosundan ayrılan Ali Sürmeli'nin sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Zor günler geçiren 2 defa ameliyat olan başarılı isim tekrar sağlığına kavuştu. Ali Sürmeli'nin sağlığına kavuşması ile beraber diziye yeniden dahil olacağıda öğrenildi. Usta oyuncunun hem sağlığına kavuşması hem de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a tekrar dönmesi hayranlarını sevindirdi.
Peki unutanlar ya da bilmeyenler için Ali Sürmeli'nin hangi rolü canlandırdığını da hatırlatalım. Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Doğan Baba rolünü canlandırıyordu. Sezonun başında bir bölüm oynayan Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdiği için diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Kimsesiz Doğan rolüne can veren Ali Sürmeli Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü saat 20:00'de yayınlanacak olan 179. yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
Ali Sürmeli kimdir?
7 Nisan 1956 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir.1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun olmuştur. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. Birçok dizi ve sinema filmlerinde yer alan usta oyuncu Deli Yürek dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza Dayı rolü ile geniş kitlelerce tanınıp asıl üne kavuşmuştur. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır!
Filmleri
Mucize
Açlığa Doymak
Bir Ses Böler Geceyi
Takiye: Allah'ın Yolunda
Newyork'ta Beş Minare
Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
I Saw The Sun
Hoşçakal Güzin
Girdap
Fırtına
Beyaz Melek
Sınav
Umut Adası
Banka
Eve Giden Yol
Karışık Pizza
Beyaz Ölüm
Dönüş
Dizileri
Beyaz Karanfil
Yol Ayrımı
Kurt Kanunu
Kurtlar Vadisi Pusu
Baba Ocağı
Senin Uğruna
Kuzey Rüzgarı
Yağmurdan Sonra
Aşka Sürgün
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
Büyük Buluşma
Kasabanın İncisi
Hürrem Sultan
Deli Yürek