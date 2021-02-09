Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Ne Zaman?

ATV ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Bugüne kadar 181 bölümünü geride bırakan başarılı dizi, yeni bölümü ile seyirci kitlesinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sevilen dizinin 182. bölümü ise ne zaman yayınlayacak? Dizinin 182. yeni bölümünün 9 Şubat Salı akşamında ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Atv kanalının yayın akışına bakıldığında ise Fenerbahçe ve Başakşehir arasında Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olduğu görünüyor. Ve bu durumda dizinin bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyeceği öğrenilmiş oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında seyirciyle buluşan son bölümünde yeni bir döneme giriş yaptığı haberini vermişti. Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği başrol olan Hızır karakteri yeni döneme hazırlanıyor. Yeni gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni bölümü ilgi ile merak eden seyirci, bir hafta daha bekleyecek.

Atv’nin yayın akışında görüldüğü gibi Salı günü maç olduğu için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. yeni bölümünün 16 Şubat Salı akşamında hayranları ile buluşması beklenmekte. Bu durumda EDHO bir hafta sonraya ertelenmiş durumda. Dizideki yeni dönem ile ilgili işaretler de gelecek hafta ekranlara gelecek.

Peki dizinin son bölümünde neler olmuştu? Ceylan Çakırbeyli, Ebru’nun tüm ekibe yaptığı ihanet ve konuşmalarını başkalarına haber vermesi ile birçok kişinin sarsılmasına yol açtı. Aynı zamanda eşi Hızır Çakırbeyli’nin kendisine olan tüm uyarılarına karşılık Cihan’ı devre dışı bırakma kararı alan Ceylan, Fuat’ı ortaya çıkarmak için hedefe de kendisine belirlemişti. Tüm bu gelişmeler sürerken Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ise yeğeni Alparslan yetmiyormuş gibi bir de eşi Ceylan Çakırbeyli’nin canı hakkında endişe duymaya başladı. Dizi içinde herkesin hayati tehlikesi bulunurken Hızır Çakırbeyli bu kez yeni oyununu sevdiklerinin canını korumak için düzenliyor. Diğer taraftan Didem’i kaçırmak isteyen Kaya, bu girişiminde başarısız olmuş ve yaptığının bedelini canı ile ödemişti.